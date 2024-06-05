鄭俊弘何雁詩辦「天使綜合症慈善演唱會」 方力申蘇永康蔡思貝力撐 (17:08)

鄭俊弘與何雁詩的兩歲兒子鄭讚廷（Asher）因發展遲緩，去年底經專家評估後，診斷患罕見遺傳天使綜合症。兩夫婦日前公開兒子病情，盼透過分享自己故事，喚起公眾對天使綜合症患者及其家庭關注和支持，亦正聯同香港天使綜合症基金會，籌備一場慈善演唱會。

今天（5日）鄭俊弘和何雁詩在社交平台宣布，將於下月7日在西九文化區戲曲中心大劇院，舉行《天使綜合症慈善演唱會》，而當天演出歌手包括蘇永康、方力申（小方）、JW（王灝兒）、RegenC.和小肥，音樂總監為嚴勵行（Johnny Yim）。小方﹑蘇永康﹑蔡思貝等亦有轉發該帖文；洪永城﹑區永權﹑陳嘉寶亦留言支持。

鄭俊弘和何雁詩寫道：「作為父母、作為演藝工作者，我們希望能出一分力，讓社會大眾加深對天使綜合症的認識，所以我們希望籌備一個慈善演唱會，透過音樂去呈現罕見病家庭的故事，令大家更加了解天使綜合症之餘，亦對不同界別人士更為體諒。

有賴各界有心人的支持，今次慈善演唱會門票所得收益，將全數撥捐予3個受惠機構：『香港天使綜合症基金會』、『F.A.S.T.』以及慈善演唱會協辦商『雲彩行動』。

感激大家對我們的鼓勵和支持，不過除了我們一家以外，還有很多罕見病患者以及其家庭的聲音等待被聽見。一步一步來，希望終有一天大家都能無所顧慮站出來，讓罕見能被看見。」

（即時娛樂）