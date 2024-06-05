玩轉腦朋友2｜林二汶遭換走 COLLAR蘇雅琳取代聲演阿樂 (19:29)

《玩轉腦朋友2》新加了4個新角色，分別是黃正宜（阿正）配音的阿焦、魏浚笙（Jeffrey）配音的阿尷、麗英配音的阿羨及張蔓姿配音的阿厭。（蘇雅琳Ig圖片）

迪士尼與彼思動畫合作的《玩轉腦朋友2》，將於7月11日上映。首集《玩轉腦朋友》2015年上映時大受歡迎，今集的粵語配音版本仍然由王菀之為阿愁配音，許紹雄、楊詩敏、蔣志光亦分別繼續為阿燥、阿憎、阿驚配音，惟近年是非纏身，不斷被網民負評的林二汶就被換走，角色「阿樂」改由女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）聲演。林二汶是原有的5位腦朋友中唯一遭換走的配音員。

Ivy So在社交平台表示︰「喂喂喂~ 我係阿樂啊！好開心可以成為其中一個『腦朋友』，同阿愁、阿焦、阿尷、阿羨、阿厭一齊玩轉總部！同你哋講啊~韋莉呢幾年大個咗好多啊！咩話？你哋都係？咁大件事，咁啦！一於約定你哋今個暑假敘一敘舊啦！《玩轉腦朋友2》係我哋所有人嘅故事，『成長大件事，總有腦朋友』。」

今集除了5位原有的腦朋友，亦新加了4個新角色，分別是黃正宜（阿正）聲演的阿焦、魏浚笙（Jeffrey）配音的阿尷、麗英配音的阿羨及張蔓姿聲演的阿厭。阿正在Ig自言能為《玩轉腦朋友2》配音是成就解鎖︰「第一次為動畫配音，omg，仲要係幫我好好好鍾意嘅《玩轉腦朋友》系列配音，我要喊喇！你好，我係你嘅新朋友阿焦！9年前睇第一集《玩轉腦朋友》已經超鍾意，尤其係將複雜又抽象嘅情緒形象化。成為5位腦朋友，我真心覺得好勁。開心有時，傷心亦有時。呢個message大人定細路睇都好有共鳴。點諗到9年後我竟然有機會成為其中一分子，仲要係飾演同我本人性格極相似嘅阿焦Anxiety，成日都亂諗嘢，總有一大堆無謂嘅擔心。Anxiety is my friend﹗如果Anxiety都係你朋友，唔使驚，成長大件事，總有腦朋友。信我，睇《玩轉腦朋友2》，你都一定極有共鳴。」

Jeffrey表示︰「人生第一次配音就可以為我好鍾意嘅《玩轉腦朋友2》聲演新角色，幾尷尬都頂住！小秘密，呢套電影係我哋相識睇嘅第一套電影，點諗到9年後有機會做到其中一位『腦朋友』，有時緣分嘅嘢真係估都估唔到。」

（即時娛樂）