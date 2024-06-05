「奧運之星」名單曝光 曾志偉稱奧運期間 晚上8點至11點停播劇集 (19:39)

無綫今天（6日）舉行《2024巴黎奧運盡在TVB》記者會，文化體育及旅遊局局長楊潤雄聯同霍震霆擔任主禮嘉賓，迎接奧運50天倒數儀式，擔任奧運主持的方力申（小方）、黃翠如、朱凱婷、鍾志光、林溥來、陳懿德以及一眾專業評述員出席記者會，現場並委任劉穎鏇、黃庭鋒、孔德賢、鄭衍峰、何沛珈、何泳芍獲選「奧運之星」，無綫總經理（節目內容營運）曾志偉亦現身。

曾志偉表示巴黎奧運期間，晚上8點至11點黃金檔期，全部播映奧運項目，暫停劇集播映：「奧運是四年一度盛事，而且今屆香港代表隊很有望攞牌，亦有好多國家代表也有望攞牌，大家期待坐電視機面前見證重要時刻，這些氣氛不能錯過，寧願將劇集暫停，讓大家一齊慶祝，並為香港運動員加油。」

對於其他電視台亦直播奧運，無綫有何攻勢？曾志偉指巴黎直擊方面，已安排很多專業項目代表或有經驗運動員做旁述和分析，無論運動員能否獲獎牌，都能做到訪問，由藝員代表香港觀眾慰問他們；黃翠如也會去到巴黎街頭，體驗當時情况、美食、買紀念品，盼大家感受當地氣氛，她說：「我哋盡做，希望做到最好，冇話咩特別搶先，或者任何嘢，覺得每樣都係公平，大家都係用心為香港市民去做，希望觀眾睇得開心。」

談到選「奧運六星」，他起初搞笑說：「抽籤㗎！」其後他解釋挑選有運動底子、有經驗和熱誠藝人，帶動觀眾氣氛。志偉又指巴黎外景人數配額有限，他會留在錄影廠跟大家收看賽事，雖然部分賽事深夜舉行，也會捱眼瞓欣賞，他續說：「我覺得今年香港代表隊，喺游泳同劍擊有望攞牌，希望能夠破攞金牌紀錄，呢個係我哋最期待。」

（即時娛樂）