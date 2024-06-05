20年前跟葉璇做奧運主持爆不和 方力申拒再犯低級錯誤 (20:12)

無綫今天（6日）舉行《2024巴黎奧運盡在TVB》記者會，擔任奧運主持的方力申（小方）、黃翠如、朱凱婷、鍾志光、林溥來、陳懿德等出席記者會，現場委任劉穎鏇、黃庭鋒、孔德賢、鄭衍峰、何沛珈、何泳芍為「奧運之星」。

小方申剛完成佛山演唱會返港，被問有蒙面美女在他唱歌時伴舞，疑是其女友葉萱上台送驚喜，他笑稱不知道對方是誰：「她蒙住面，我又蒙住眼，我只知女友坐第一行、我父母坐第二行，女朋友支持男朋友是天經地義，之前做舞台劇她都看了5、6場，只是今次被影到。（女朋友有沒有興趣跳舞？）我不太知道她的興趣。」他又宣傳8月再到中山演出同一項目，屆時會問導演會否加插揭開美女舞者的謎底：「看看到時我揭開她面罩，還是她自揭身分。」

小方與翠如將飛巴黎逗留逾1個月直擊奧運，重提小方2004年雅典奧運伙拍葉璇主持，因在直播中對葉璇爆出一句：「跟住你寸我吖嘛」，令雙方傳不和多時，小方有信心不再犯低級錯誤：「我已經是『老Pat Pat』，總之不做第一個開口說話的人便可以，大家鬥不說話。」

翠如笑言要向小方請教，因為今次是她首次擔任奧運主持：「我是新手，要靠小方了，我真的不懂，我主力做旅遊介紹，訪問運動員由小方負責，不過都要做足功課，了解巴黎當地旅遊生活和與奧運相關周邊趣事，今次應該幾好玩，我從未想過有機會做這類節目，希望可以入場欣賞跳水賽事，老公蕭正楠忙拍劇不會同行，但已要求了要奧運相關的手信。」

被選為其中一位「奧運之星」的劉穎鏇表示，首次參與奧運盛事，而巴黎奧運期間會四出推廣，她表示心情緊張，會多看資料做準備，向前輩請教，避免問錯問題惹負評，又說：「我很喜歡籃球、游水、跳水、劍擊，一定為香港運動員張家朗、何詩蓓打氣。」

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（即時娛樂）