何雁詩入行15年初心不變 為母則強：家人是我最大後盾 (20:50)

何雁詩說：「兒子是上天賜給我的禮物，每次見到他好開心，沒帶給我壓力。」（Ig圖片）

何雁詩新歌《野馬》非代表她是一匹野馬，而是一個「辣妹」，出道15年的她憑歌寄意，表示自己初心不變，仍喜歡唱歌。

何雁詩表示這首歌由填詞人梁栢堅在社交平台看到她放售野馬跑車而起，覺得嬌小的她竟然喜歡這種「辣」車，且貫徹始終，像對音樂熱情一樣，雖然已婚兼做了媽媽，各階段都有轉變，但她的內心還熱血，繼續向前衝，事業家庭兩兼顧。她說﹕「可能言談舉止比以前略為成熟，樣貌又老了少許，但心態沒變。」

2009年參加第一屆《超級巨聲》的何雁詩 ，不經不覺已入行15年，其間有不同轉變，她說：「參加比賽時才16歲，沒想過自己會成為歌手，以為隨暑假結束，開學而完結。怎料半隻腳踩進娛樂圈，由最初拍劇，加盟musicNEXT後再轉投星夢娛樂，開始唱劇集歌，並遇上第一首過百萬瀏覽的歌曲《我不會撒嬌》，當時的確雄心壯志，覺得出什麼歌曲都不用擔心。

之後以獨立歌手身分出歌，到現在再簽唱片公司MOVING PICTURES，由於我與MOVING PICTURES負責人張子丰是好朋友，加上曾自資出歌，很多東西都了解，現在合作方式很舒服，亦不再需要兼顧發行和印刷等事情，可以專心做音樂。我愈來愈有雄心壯志，之前單人匹馬，現在有多匹馬陪我一齊跑，自己做的時候沒那麼有信心，只得自己覺得好，不知其他人感覺如何，但今次錄完《野馬》，與監製何鈞源坐在錄音室聽一次，他說這首歌『得喎』，令我增添信心。（想攞獎？）我一向的目標不是為攞獎，攞獎有很多因素，只希望每首歌都掙錢，可以有下一首歌，以及有一班歌迷支持。」

除了音樂，何雁詩最近還參與綜藝工作，為稍後為HOY TV擔任奧運節目主持，更開設網上頻道《體育部隊窩》，透過訪問不同運動員，以及相關人士增加知識，她說﹕「項目未必是我擅長，我目的亦不是要做百科全書，希望代表觀眾問有質素問題。」

她笑言最近忙工作，老公也有一兩句微言「最近好少見喎」，但只是揶揄她而已，因為老公也是圈中人，很明白這行的工作模式，她說：「家人是我最大後盾，尤其有小朋友後，發覺父母很偉大，至今仍無條件支持我，還有我老公，真心感激他體諒與支持，經常做司機揸車接載我出入。

無論發生什麼事，家人是我的避風港。（無條件支持小朋友？）當然，未必提供到最好東西，但可以提供愛與支持，我和老公不是虎媽虎爸，我們好chill，最重要是Asher開心。」

說起兒子Asher，何雁詩就眉開眼笑，她說：「兒子是上天賜給我的禮物，每次見到他好開心，沒帶給我壓力。都想追多個，尤其是Fred，可能明年，不過要計劃一下，現在工作帶給我滿足感，希望在家庭和事業之間取得平衡。」

她指現今社會，女性婚後保持自己事業，心態才會平衡，尤其在香港照顧小朋友，好大壓力，她更加想做好自己事業，回家又可以輕鬆照顧小朋友，她說：「我很幸運，老公好惜我，大家懂得分配時間，一個忙的時候，另一個就負責打理屋企。」

何雁詩也自覺當媽媽後有點轉變，除了視野拉闊，任何挑戰都頂得順：「以前較容易情緒波動，成為人母後變得堅強，我要努力計劃好將來，才能帶給小朋友最好的。」

（即時娛樂）