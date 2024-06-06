家族榮耀之繼承者｜Nana離奇死亡 4大老戲骨落淚鬥演技 (14:40)

Nana（梁靖琪飾）離奇墮海身亡，仍以為自己是親父的丘守義（羅嘉良飾）、以為自己是親母的二嫂戴綺婷（余安安飾）、生母家碧（張鳳妮飾）、及到最後一秒才得悉自己是親父的成叔（吳岱融飾）均哭成淚人。（大會提供 / 明報製圖）

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》昨晚（5日）播出新一集，Nana（梁靖琪飾）得悉身世後決定離開香港，卻離奇墮海身亡。Nana的死訊令丘家各人非常震驚，仍以為自己是親父的丘守義（羅嘉良飾）、以為自己是親母的二嫂戴綺婷（余安安飾）、生母家碧（張鳳妮飾）、芷彤（陳瀅飾）、皓兒（佘詩曼飾）、高浚（林峯飾）、智斌（羅子溢飾），及到最後一秒才得悉自己是親父的成叔（吳岱融飾）均哭成淚人。

守義因是一家之主及丘氏集團掌權人，得悉愛女死訊後仍在家人面前強裝鎮定，直至自己獨處時想起昔日父女的相處才流下眼淚。羅嘉良在這場戲展示層次式喊功，靠眼神及在眼眶打轉的淚水將懷念、追悔、思念及痛心難過幾種情緒表達出來。除了這場戲，羅嘉良與佘詩曼在另外兩場就鑽石商場發展的談判戲中，均以眼神、眼眉及皮笑肉不笑的狀態演活了商場上的爾虞我詐。

飾演「刁蠻蠢千金」戴綺婷的余安安配合其角色「乜都收唔埋」的性格，處理這場喊戲時全程淚崩，喊到委屈得像個小女孩，雖然與實際年齡不太相乎，卻演活了角色的不成熟及外露面。余安安在劇中一直演出不同的「誇張表情包」，在網上引來不少迴響。她曾表示︰「其他人在片場看我拍戲時，都會覺得好搞笑﹗」

今晚播出的第19集將有一場余安安掌摑佘詩曼的戲，余安安拍攝時為求逼真，按劇組要求連續大力掌摑了佘詩曼4次。被打到「頭都側埋」的佘詩曼事後雖表示被打到耳鳴，但仍全程談笑風生，更搞笑地慘叫一聲「二嫂~」。每次停機，余安安也第一時間捧着佘詩曼的臉，安慰及惜惜她。

（即時娛樂）