學神爸媽Get Set Go！｜森美分享湊孩子心得︰似追女仔 (15:06)

TVB育兒真人騷節目《學神爸媽Get Set Go！》今個星期的嘉賓繼續是袁偉豪、張寶兒及森美，他們將在今晚（6日）播出的新一集中接受3個任務，第一個任務是陪伴6歲的小妹妹Kyra玩層層疊及坐定砌好一幅拼圖，並從中找出Kyra難湊原因。袁偉豪、張寶兒率先出動，怕陌生人的Kyra見到他們後不敢開口說話，更不時出現䟴腳情况。有21年育兒經驗的森美隨後出場，以「扮搵人」、「扮唔識」、「搞氣氛玩互動」及「事後檢討」成功𧨾掂Kyra。袁偉豪見狀企圖干擾森美，反被森美取笑似賊。完成首個任務的森美事後分享湊細路心得：「小朋友好得意，你以為問佢佢就會答？其實唔係，要問得啱、啱情緒、啱時間、啱氣氛，要好似追女仔咁樣！」

第二個任務是要專注力不足的Kyra寫好10張毛筆字，而且不能出界。率先出動的森美即使出動美食誘惑，也只能令不斷叫累的Kyra寫好兩張毛筆字。袁偉豪、張寶兒好不容易等到Kyra只差一張毛筆字便完成任務，袁偉豪卻在此時搞亂檔，稱「好嘢，可以去食嘢」。張寶兒聞言扮嬲說：「佢仲有一張喎，淨係顧住食嘢！」袁偉豪再度錯誤示範：「我幫佢完成埋佢。」臨牀心理學博士Ming指袁偉豪做法不恰當，家長不應代小朋友完成功課。

（即時娛樂）