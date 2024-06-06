海關戰線｜謝霆鋒淡定拍危險場面 衛詩雅被高空槍戰嚇窒 (15:55)

張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟等主演的電影《海關戰線》6月28日上映優先場，7月5日正式開畫。霆鋒首度兼任動作指導，拍攝時不斷來回片場和攝影機前，在畫面上力臻完美。他在戲中有場戲跟擁有強大軍火力量的不法分子槍戰，拍攝當日先拍他吊威吔跳爬到貨櫃頂之上的場面，霆鋒拍攝其中一take時說︰「唔夠爽，即刻再嚟！」他笑言雖然有戴上防護墊，但不幸撞到的都是沒有防護墊的地方。拍攝期間，尚未埋位的衛詩雅（Michelle）現身片場觀察霆鋒拍動作戲，她表示︰「反正喺休息室都係等，不如出嚟睇吓點樣拍戲，學習一吓。」Michelle坦言一直都有點害拍參與動作片，但就相當欣賞爆破、槍戰等大場面，加上自己又鍾意吊威吔，一於現場直擊霆鋒被吊上貨櫃兼槍戰。

開拍前，Michelle相當緊張，綵排時又擔心霆鋒。一旁的霆鋒回應：「有咩好擔心？」Michelle說：「你一陣拍攝時要做呢個動作？我會大叫出嚟『小心啊霆鋒』！」霆鋒續指：「呢場已經好簡單，後半部分就要小心，會再辛苦啲！今日有位武指因為咁而甩臼，已去咗醫院治理。」當霆鋒投入拍攝時，Michelle看到緊皺眉頭並說：「好緊張，嚇死我，真係好危險！」霆鋒在貨櫃頂開槍時意外擦傷手指，即時貼上藥水膠布免受細菌感染，一派淡定的他憶述從影以來其中一個最危險場面：「《逆戰》有一場發生喺馬來西亞監獄，我跳出嚟跌落車尾箱，真係好難！我諗唔算好高，大約有5、6樓層樓高，但係跳嗰個準繩度太緊要，因為我要跳穿一個鐵皮，中間空位只得我一個人咁闊，如果我啲手伸出去就劏手，又如果我跳前跳後少少，就頸同腳都會撞，而我從5、6層樓高跳落一個貨車車尾箱，又係前後左右多少少半尺都會甩手甩腳，由於空間狹窄，好容易撞到手腳，所以一定要跳得中！」

這幕槍戰場面還有另一個非常艱險的動作，就是要在高空貨櫃傾側超過45度時翻後筋斗墮下跌出貨櫃，難度指數和危險系數一樣高。霆鋒從高空跌下的一套動作，只拍了3次，邱禮濤導演已滿意收貨，霆鋒更向導演表示：「已盡最大努力做出最快捷身手。」之後霆鋒續拍從貨櫃高處墮下，跌在四驅車的擋風玻璃上再滑下，用手捉實車頂邊緣以免滑下。完成拍攝後，霆鋒說：「唔困難，我覺得應該ok，因為觀眾好少見到呢啲動作。」

（即時娛樂）