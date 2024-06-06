陳國麟浸溫泉磨砂玻璃前忘形揮手 黃嘉雯反應勁爆笑 (16:18)

黃嘉雯（Carmaney）、陳國麟（Doniven）將在今晚（6日）及明晚播出的兩集TVB Plus旅遊節目《動物森友島》中到日本瀨戶內海，探索有「兔仔之島」之稱的大久野島，近距離與野生小兔接觸。大久野島最高峰有1200隻野生小兔，目前僅剩下約400至500隻。從忠海港乘船到大久野島只需15分鐘，船上貼有不少注意事項提醒遊客，包括「不要追趕及抱起小兔」、「不可以在島上遺棄寵物兔」等。

Carmaney及Doniven落船後即跳上預早在網上租借的電動車出發環島遊，其間看見兔仔遊樂設施，即化身大細路試玩。Carmaney戴上兔耳集音器模仿兔子超靈敏聆聽能力後說︰「兔仔可以聽到非常細小嘅聲音，低過3分貝都聽到！」兩人又分頭「開箱」島上唯一酒店設施，Doniven僅以小毛巾遮蔽重要部位浸溫泉，看到在外面尋兔的Carmaney即忘形興奮揮手，忘記自己是站在磨砂玻璃前。

兩位主持還到訪當地的動物小店，與狐獴、矇眼貂、蜜袋鼯等動物近距離接觸。Doniven與頑皮、熱情的蜜袋鼯互動時發生小插曲，他因而尖叫起來！Carmaney及Doniven最後分享旅程感受，互指對方是自己的藝人圈好友，Carmaney更直言視Doniven為姊妹：「我一直當你係一個女仔，好姊妹、好姐姐！」

（即時娛樂）