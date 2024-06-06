趙慧珊設計腕表行善 「52赫茲」主題提醒人們由心出發 (17:15)

趙慧珊（Aka）與香港陀飛輪品牌萬希泉創辦人沈慧林合作，以其擅長的黑白風格設計出以鯨魚為主題的52 Hertz陀飛輪腕表。Aka早前為她設計的腕表拍攝宣傳照時，直言十分興奮和緊張。她說︰「陀飛輪是技術複雜的高端腕表，機芯以過百件零件組合而成。」為了對腕表加深了解，Aka專誠到訪品牌的陀飛輪研發室，向製表工匠學習。

談到設計過程中的挑戰，Aka回想︰「有別於一般繪畫，我在設計時要考慮到平衡複雜的機芯結構與表盤的視覺吸引力，令難度提升。很開心品牌把我的繪畫風格以彩繪形式呈現在表盤上，同時又能巧妙地用上鏤空設計，將部分機芯組件展現人前。」

Aka表示機芯是腕表的靈魂，與人類的「心」同樣重要，因此想到以世上最孤獨的鯨魚「52赫茲」為主題，並把鯨魚的身體設計成局部鏤空設計，透視出陀飛輪機芯，提醒人們要學會與自己相處，由「心」出發。表盤上的鯨魚並非在海中暢泳，而是盛載着地球在天空中自由飛翔。地球置於陀飛輪裝置之上，陀飛輪如心臟般跳動不息，象徵人們只要學會與自己相處、與宇宙萬物和諧共生，就能孕育出無窮無盡的生命力。

Aka表示她設計的腕表在優先預購期間，銷售所得的部分收益將撥捐香港遺傳性乳癌家族資料庫，以幫助有需要人士。

（即時娛樂）