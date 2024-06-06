香港小B選舉｜8位小B可愛魅力爆燈 谷德昭揭評審準則 (17:07)

8位入選香港小B選舉的小朋友包括（上排左起）：葉卓嵐﹑霍曉澄﹑加藤新一﹑鄧善瑜；（下排左起）：薛然熹﹑溫善晴﹑梁文凱﹑陳妃頤。（大會提供）

ViuTV全新節目《香港小B選舉》由下星期一（10日）起，逢星期一至五晚上10時30分播放。節目由谷德昭、沈殷怡（Shirley）和曾贊學（阿神）擔任主持，展開別開生面的「兒童選美會」。以「德智體群美」為主題進行連場比試，考驗小童潛能！過程中將會秘密加插社會實驗，剖析未來主人們心理，屬有笑有淚有反思的選秀節目！

下星期一晚（10日）播出的首集，被選中的8位小B登場，包括1號葉卓嵐（卓嵐，7歲）、2號霍曉澄（Monna，4歲）、3號薛然熹（熹熹，6歲）、4號溫善晴（Eunice，6歲）、5號加藤新一 （新一，8歲）、6號鄧善瑜（小善，6歲）、7號梁文凱（Kyle，6歲）及8號陳妃頤（Migal，6歲）。當介紹「我的志願」時，他們分別打扮成太空人、女團成員、賽車手、視光師等，十分可愛。

被問及怎樣才算是「香港小B」，谷德昭指最緊要得意、童真和有禮貌。曾有參加過選美的Shirley笑言，得知這個節目時感到很驚訝：「你叫一個4至7歲嘅小朋友，去話畀你聽咩係靚，仲要機智問答。我覺得係好變態，當年我都唔知自己可以做啲咩，你要小朋友可以點樣選美？」

在泳裝環節中，小B穿上由自己和家人挑選的泳衣，接受主持和評審的提問。小B們天真無邪樣子，可愛到叫所有人融化。過程中，各種童真答案亦令在場的人會心微笑。

（即時娛樂）