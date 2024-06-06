陳法拉湊成「好」字感滿足 期待跟哥連費路鬥戲盼有火花 (17:24)

陳法拉及韓劇《低谷醫生》的朴炯植，今天（6日）獲邀來港出席珠寶品牌活動，數月前宣布再為人母的陳法拉，狀態十足，她表示此行即日來回快閃數小時，因要趕住回紐約湊仔，不過也抽時間為將主演的荷李活電影《The Ballad of a Small Player》試造型，。

陳法拉早前於社交平台宣布再為人母，誕下6.5磅的兒子「米奇」，她表示兒子已3個月大，但外國不會搞百日宴，只每隔1個月和兒子影相，她說：「都大得好快，已改了中文名和法文名，中文名和家姐一樣跟我姓陳。」

問老公可有送禮物獎勵她誕下兒子成功湊成「好」字？她笑道：「女兒出世後，老公曾抱女兒去名店，讓女兒揀選名貴頸鏈送給我，幸好不是好大條，（女兒）惜住老竇，遲些就帶個仔去揀。」對於會否再生小朋友？她直言：「唞唞先，暫時覺得『好』字已很滿足開心，『好好』就太多了！」

陳法拉表示將為電影《The Ballad of a Small Player》開工，很開心該片會於港澳取景，她會回港逗留1個半月，屆時一家四口同行，老公幫手湊小朋友，她透露：「故事講述男主角哥連費路（Colin Farrell）來到澳門，認識了我飾演的澳門女仔，因而改變命運，2人關係微妙複雜，不完全只有愛情，但只是在網上圍讀，未見過對方真人，我也十分期待，個個都是好戲之人，希望有火花，今次亦首度於荷李活電影擔任女主角，所以都很開心。」

她指德國導演愛德華伯格（Edward Berger）邀她演出時，她還大肚和導演見面，生完1個月後還未收身，導演又特地飛紐約見她，但導演至今仍沒要求她要收身到什麼程度，認為現有狀態是怎樣都可以，問導演是否純粹欣賞她的演技而邀她演出？她笑道：「是！轉型了！我現在轉實力派。」

（即時娛樂）