MIRROR成員「大表哥」邱士縉(Stanley)明天(7日)推出新歌《Drunk In Love》,中午12時於商台《叱咤樂壇》首播,MV晚上9時在MIRROR YouTube頻道上架。Stanley在社交平台公開新歌宣傳照及寫着「I need your love 越愛越渴的死循環 I need your touch 越渴越愛多貪婪」,相中的他和女主角凝視着對方,未知在MV中可有親密場面。Stanley女友李炘頤(Alina)留言︰「咁靚。」有網民笑問︰「張相咁hot得唔得㗎?」亦有網友取笑Stanley︰「表哥你大膽呀!」

(即時娛樂)