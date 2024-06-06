新城廣播台歌今誕生 獲楊千嬅李幸倪泳兒坤哥力撐 (18:24)

新城廣播有限公司1991年開台，適逢今年33周年，新城廣播首席營運總監馬浚偉推出台歌《沿途有我》，而台歌今日（6日）正式誕生。

台歌由馬永齡作曲、編曲及監製，歌詞方面由著名填詞人周禮茂率新晉填詞人潘源禮共同創作，葉文輝擔任統籌。

新城台歌出動新城廣播全體台前幕後演唱，更獲歌手好友力撐獻Sing，包括楊千嬅、李幸倪、泳兒、梁釗峰、周吉佩、吳業坤、陳葦璇、黃淑蔓、安俊豪、余宗遙、顧定軒、譚嘉荃、林愷鈴及Beanies。鎮台之寶薛家燕與其他新城DJ和高層，以及一眾幕後支援部們同事等，為台歌注入力量。

千嬅讚台歌好聽又有意思，她說：「收到台歌的demo後，好好聽呀！電台好耐冇呢種氣氛，其實每個人都可以喺自己能力同理想之中，去做自己想做嘅事。」而錄音前，千嬅做足功課，她表示：「呢個係我責任，應承咗要做就盡量做，出道到𠵱家都係呢個習慣，係性格問題。」

千嬅全情投入工作之餘，也甚懂享受人生，她直言：「生活緊要啲，個人大個咗，同埋個仔開始大個，可以有啲me time。」千嬅亦大談她的人生道理，她指無論任何年齡，好奇心十分重要：「呢3個字係養生㗎，乜都冇好奇心好慘，我睇好多韓劇，啱啱睇完《淚之女王》，乜都要八卦。（同囝囝接觸新事物？）佢聽外國歌多，創作來自生活，個仔教識我聽好多音樂，又學識唱Rap，搵到個渠道同佢溝通係好開心。」

李幸倪和泳兒花了很短時間順利完成錄音，談到與新城廣播淵源，2人異口同聲表示初出道時，獲新城廣播大力支持，經常播放她們的歌曲，又邀請她們出席活動，Gin Lee表示：「好榮幸可以參與今次錄音，亦都好感激新城一路畀好多平台同機會宣傳我嘅歌。」泳兒同樣心存感激，她說：「新城真係睇住我大，每隻歌都對我非常支持，無論係剛出道嘅清新形象，或者暗黑形象，佢哋都係對我100%支持。」

吳業坤跟新城廣播亦十分有緣，原來他早年曾創作了一首兒歌參加比賽，最後更獲獎，他說：「當時仲係燒碟年代，自己整完畀Purple姐姐（李紫昕）播，好開心攞到個兒歌獎項，同埋細個成日聽《新香蕉俱樂部》、啤梨節目，做咗歌手之後就成日上嚟做訪問、做騷，都幾開心。」

（即時娛樂）