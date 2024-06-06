周家怡李靖筠飛日本 如願駕駛《頭文字D》藤原拓海AE86 (19:56)

周家怡、李靖筠到日本大阪拍攝網上節目時，如願駕駛到動漫電影《頭文字D》男主角藤原拓海所開的「AE86」。（YouTube片段截圖）

周家怡、李靖筠（Gladya）拍攝的網上節目《恨駕女團》昨晚（5日）上架新一集，兩人飛到日本大阪拍攝。周家怡出發前問Gladys到日本後想開什麼車，Gladys答是「JDM」，即在日本境內販售日本版、日本規格的車。兩人拿出國際車牌，以示準備就緒。周家怡看見Gladys的國際車牌便不懷好意地問：「咦？點解你要有嘅？」Gladys反問：「咩呀？」周家怡說︰「你平時都係專業乘客，你使乜申請呢個啫？」Gladys即時語塞，十分搞笑﹗

兩人抵達大阪後立即去租車車行，興奮地參觀一輪後選中動漫電影《頭文字D》男主角藤原拓海所開的「AE86」。她們說︰「講咗好耐一路都揸唔到，一路都冇借到86，依家喺日本揸86！你明唔明嗰個感覺、嗰個儀式感！真係好感動呀！」雖然她們恨駕86，但由於車款是1983年出產，加上操作規格跟現代車有少許分別，以致一開車便出師不利。

負責駕駛的周家怡一開始便停泊在路邊，她說︰「個死火燈係喺...... 冇死火燈嘅？我唔知架車個死火燈喺邊。」拍攝團隊最後上前解圍，周家怡和Gladys終於能夠順利出發。周家怡一路上大讚車輛保養得很好︰「啲聲好實正呀！駕駛感覺嚟講，佢個軚好鬆、好輕、好多虛位，極力子（離合器）好容易放，如果以40年呢個狀况係好好！佢唔係淨係個樣好，我依家揸起上嚟都覺得佢精神。」Gladys亦說：「比我想像中紮實喎個感覺。我覺得呢架車同我哋之前咁多集嘅駕駛樂趣好唔同，第一因為係古董車啦，同埋我哋人生路不熟，哈哈。」

兩人在節目中分享日本自駕遊經驗︰「喺日本要用佢哋本身嘅導航準好多。」家怡說︰「嚟親日本自駕，入導航嘅時候，我唔會將佢轉做英文，我一樣用番日文，反而一去咗英文就好難睇，呢個都係畀觀眾嘅少少貼士。」

（即時娛樂）