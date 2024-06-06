姚焯菲新西蘭求學2年變成熟獨立 拒跟炎明熹比較 (21:18)

Chantel已鎖定到美國或英國升讀大學，主攻工商管理或與音樂有關的科目。（鍾偉茵攝）

姚焯菲（Chantel）今年推出輕快跳唱作品《Dreamscape》，17歲的她思想漸趨成熟兼懂分寸，保證不會夜歸令父母擔心。Chantel未試過因玩得太夜而遭家人責罰，之前與《聲夢傳奇》一班學員飯敘，也必定晚上12時前回家，原來與她小秘密有關：「因為平日習慣早睡，太夜的活動不適合我。」

9月Chantel迎接18歲，她表示今年最重要任務，是應付考大學入學試，預計生日在新西蘭度過，也未必有時間慶祝：「不敢開派對玩得太癲，更加不能喝酒，擔心影響考試表現。」

轉眼完成中學生涯，在新西蘭求學的2年，Chantel與同學老師相處愉快，她說：「原本以為新西蘭是很悶地方，從沒想過自己能夠融入當中。在這段日子，我學了很多，又識了好多朋友，沒有後悔過去讀書，最大得著是自己變得成熟和獨立，會主動與別人溝通。」

Chantel已鎖定到美國或英國升讀大學，主攻工商管理或與音樂有關的科目。提及After Class隊友詹天文（Windy）和鍾柔美（Yumi），均是應屆DSE考生，與Chantel一樣要應付考大學。Windy早前公布喜訊，獲國際知名音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院）取錄，Chantel替好友開心，她說：「我都有打算報讀Berklee，想修讀有關音樂製作的課程。未知將來會做那種職業，目的也不是要掙好多錢，大學選科必定優先揀自己有興趣的科目。」

炎明熹（Gigi）去年考入香港理工大學主修時裝設計，然後又開了幾場個人演唱會，Chantel沒想過與朋友比較，她說：「Gigi年紀大我們一年，讀書自然會行得比我們快一步，真心講，是她應得！參加《聲夢》比賽面試時，一聽到Gigi唱歌，在我心目中已知她會是No.1，預料到她會行得比其他人快一步，一點都沒介意她先開個唱。」

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（即時娛樂）