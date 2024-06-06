莊子璇心口開窿連身裙成功搶鏡 撼贏密實郭珮文 (21:37)

曾志偉透露本屆報名參賽人數，比去年多出百分之30，人數已超過200人。（林蘊兒攝）

無綫《2024香港小姐競選》呼籲最後召集，下周一（6月10日）截止報名。今天（6日）多位歷屆佳麗出席記者會，分享她們選美心得及入行後心路歷程，更不介意公開選美前舊照作對比，當中以何沛珈的童年肥妹照的反差最大。

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉透露本屆報名參賽人數，比去年多出百分之30，人數已超過200人。

2023年港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、友誼小姐姜依宁，與同屆落選的郭珮文及鄧凱文同台；提到兩位落選佳麗既有劇拍又擔任節目主持，曝光率和工作量均比得獎者多，演藝發展似乎比獲獎港姐快一步。莊子璇解釋去年要兼顧讀書，但現已畢業已準備好拍劇，認為各人都有工作，大家都幸福。另外，她身穿心口開窿連身裙，對比起出名身材出眾的郭珮文，後者明顯保守密實。

莊子璇續說：「我鍾意條裙的下半截設計，但上半截心口個窿就想縫起來，可是衣服是品牌贊助，不能修改。要開始準備寫卸任感受台辭，我有太多說話想講，可以講足30分鐘，可惜只有1分鐘時間。」廣東話麻麻的王怡然，將「肥」講成「廢」，令大家發笑，她表示日常靠朗讀文章練習，可是成效不大。

自爆曾有社恐的郭珮文入行近1年，自覺比前已醒目少少，也敢跟陌生人說話。她日前在社交網分享參與「WATERBOMB HONG KONG 2024」濕身音樂派對，一身性感打扮成為網民焦點外，又被影到與無綫男藝人黃潤成同行，因此傳緋聞。

對於被莊子璇的開窿裙成功搶鏡，郭珮文回應：「不同場合有適當的衣著，今日公司要求是Smart Casual。當日參加音樂派對，現場好多女仔都穿Bra Top加短褲，我穿長褲已算密實。（黃潤成是否追你？）不是，是公司同事，當日一班人去玩，大家相處好好是朋友。」

（即時娛樂）