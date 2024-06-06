《查無此人》吉隆坡首映 鄒文正被圍感受大馬觀眾熱情 (22:38)

以身分被盜竊為題材的奇情高智犯罪片《查無此人》今日在馬來西亞上映，主創團隊日前率領男女主角鄒文正、余凱祺（Kaylee）及陳善渝（Odi）前往吉隆坡出席發布會及首映，眾人於當地戲院出席首映禮時，現場觀眾十分熱情，歡呼不絕更不時大叫鄒文正「靚仔」，又圍攏演員合照簽名；而Odi更遇上男忠粉，對方接機再跟到首映，令她大感驚喜。

鄒文正首赴大馬宣傳心情興奮，他說：「今次馬來西亞嘅行程可以代表香港電影嘅一小隊，好開心自己有份做嘅電影可以行出香港到馬來西亞同大家見面，對於自己嚟講係一個好大突破。其次係因為搞咗個首映，覺得呢邊嘅觀眾朋友相當之熱情，佢哋對於港產片好支持，會上網check好多資料，現場好有氣氛，希望佢哋留意到其實我哋香港電影有唔同嘅題材，雖然可能唔係好大嘅製作，但係都會係一個好用心嘅製作。」

是次大馬之旅三日兩夜行程緊密，Odi最深刻係感受當地觀眾的熱情，以及粉絲在機場等候落機上機，「真係好多謝佢哋咁熱情，令到我哋更加有信心，幾肯定我哋今次嘅到訪令大家關係拉近咗同更認識《查無此人》。」凱祺亦對觀眾熱情感震驚：「成日聽話馬拉觀眾或者粉絲好熱情，你去到現場感受係另一種感覺，佢哋嘅歡呼聲、嗌出嚟、互動呀，就算第一次見，我係一個新人，但係司儀講完余凱祺個名，觀眾已經即刻再大叫，話畀多啲聲嚟聽下就會一呼百應，嘩，我哋非常之感動！」

Odi本來打算抽空逛商場，可惜行程極密沒時間，而且太攰無精力，但當地發行公司的工作人員很細心，請他們吃特色食品，上機前又特別帶眾人去食榴槤。講到食凱祺就最開心，即刻精神晒，她笑說：「完咗發布會同首映後可以開始食嘢放肆，我一下就食咗五嚿榴槤，都唔同味，食落去超級好味，真係好興奮刺激。」

（即時娛樂）