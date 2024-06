吳雨霏(Kary)2015年與洪立熙結婚,婚後育有2女1子,孻女Noa於2022年出世時發現有先天性心臟問題,心臟比正常人多出一條血管,接受治療後情况已穩定下來。昨天(6日)是Noa的2歲生日,Kary在社交平台分享帶她到大草地玩耍,及慶祝的生日蛋糕照片,坦言每年在Noa生日這天也特別感觸。她說︰「Happiest birthday to my Noa bear﹗We love you so much﹗每逢到妹妹生日,我都特別感觸,令我想起由你出世到依家所經歷的事。感恩你現在身體好健康,你真係好叻好勇敢。爸爸媽媽哥哥家姐好愛你﹗生日快樂,妹妹﹗」

(即時娛樂)