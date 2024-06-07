家族榮耀之繼承者｜羅子溢繼《婚後事》再負王敏奕 梁諾妍劇中爸爸來頭十足 (14:30)

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》昨晚（6日）播出第19集，Brian（羅子溢飾）雖然鍾情Linda（王敏奕飾），但礙於Gigi（梁諾妍飾）父親是拿督有助其事業發展，遂一腳踏兩船，更在Linda正日生日當晚偷會Gigi。在餐廳獨自呆等一晚的Linda及後在遊艇見到Brian與Gigi親熱哭着離開，追出來的Brian解釋一輪後決定狠心分手，令Linda激動至當場暈倒。Linda送院後發現懷有Brian的BB，Brian得悉後企圖𧨾回Linda。羅子溢繼《婚後事》後再度辜負王敏奕，令不少網民氣結。王敏奕在昨晚一集施展層次式喊功，步出醫院後遭Brian糾纏一幕，全程含着淚水指責Brian，但為符合角色的倔強性格，在轉身背對Brian後眼淚才奪眶而出。

劇中飾演Gigi拿督父親的演員王兆明，原來真實身分亦是大馬拿督，是大馬殯葬業龍頭集團的首席業務發展總監，去年曾為效力的公司創造出近19億港元業績。據劇組透露，王兆明現身拍攝時排場十足，除有貼身保鑣隨行及擔任私人助理的太太陪同，更以大馬首部豪華改裝大型商務車代步，其豪華座駕的車廂十分寬敞舒適，設有超迷你酒吧、電視及卡拉OK。雖然公務繁忙，王兆明因熱愛影視製作，只要有空便會參與電影及電視拍攝，即使「跑龍套」也不介意，多年來已拍下超過30部作品。他說：「我真係好鍾意拍戲，就算要我借出屋企、辦公室都好願意，因為咁樣就可以坐足全程睇人哋拍戲，從中學習演技。」談到在《家族2》中跟羅嘉良、佘詩曼等合作，王兆明稱非常榮幸及有點緊張，拍攝過程十分開心及順利。

（即時娛樂）