15歲兒子現身首映跟劉青雲合照 吳鎮宇︰他懶得跟我聊天 (15:37)

吳鎮宇、劉青雲時隔19年再合作，拍攝電影《談判專家》。兩人昨晚（6日）出席首映禮，鎮宇的15歲兒子Feynman（費曼）也有到場，還跟劉青雲合照。鎮宇見狀主動彈開，要青雲邀請才肯3人合照。

鎮宇被問到可有增進與兒子的談判技巧時笑道：「他懶得跟我聊天，這晚到場主要是跟劉青雲影相。他很喜歡劉青雲及黃子華，簡直是迷，崇拜他們﹗劉青雲、黃子華拿不到影帝獎，他就發脾氣，比我未能獲獎更傷心，沒怎樣理會我！」青雲聞言，笑指鎮宇約他到其家中食飯，原來是有目的。鎮宇近年頻頻北上工作，他否認掙很多，說只是「啱啱好夠食」。青雲取笑他大食，鎮宇解釋︰「是兒子大食﹗」

港產片近日票房理想，兩人談到對《談判專家》的信心時，青雲說：「大家盡了力，很難預測票房，希望能保持水平。大家也用心製作好電影，票房好一點，大家會拍得更開心。」吳鎮宇卻說：「拍得不開心也可以，收了片酬，當然有開心、不開心，順利也十分重要﹗」青雲談到他有份主演的電影《明日戰記》成績被《九龍城寨之圍城》打破時表示：「我當然希望一部比一部好，相信古天樂也付出了很多努力，應該有好回報。自薦拍《九龍城寨》前傳？不，打到砰砰聲，不太適合。」吳鎮宇笑問：「可有得把口的角色？」

（即時娛樂）