神之調酒師｜陳柏宇任評判自評難取悅︰我唔識飲Cocktail (16:55)

練美娟（娟姐）及余迪偉主持的ViuTV節目《神之調酒師》下周一（10日）首播，32位參賽者以淘汰制形式進行比賽，透過不同主題和挑戰，展示自己的創意和技巧，調製出最獨特的Signature Cocktail。第1集是個人熱身，需把經典Cocktail調製出變奏版的創意調酒。

調酒年資3年的參賽者Lydia竟利用蘿蔔糕作靈感︰「浸咗瑤柱，再整咗個蘿蔔同冬菇味嘅糖水，去整依杯Margarita出嚟。」余迪偉感嘆：「好特別喎，會唔會繼續整多啲花樣落去？例如油炸鬼或者鹹煎餅？」Lydia自信回應：「可以consider吓。」曾參加《全民造星II》的Hottick亦有參賽，調酒年資只有1年的他獲得評審的青睞。Hottick分享感受：「興奮啦，同埋係一個好大嘅推動力，繼續可以喺呢杯作品上推到上最高。」

第1集的首輪分組賽請來陳柏宇（Jason）任嘉賓評判。娟姐形容Jason「未飲未醉也敢言」，Jason說：「我唔識飲Cocktail㗎喎！我係超級無經驗、超平民式品酒嘅人，去畀分先難搞，要靠佢地嘅調酒能力令我愛上Cocktail！」節目評審包括著名酒評人黃詩詩、亞洲最佳酒吧創辦人Jay Khan、世界冠軍級調酒大師Antonio Lai，3位將與Jason一同品評首輪分組賽。參賽者需透過比試Food Pairing，分組創造與中、泰、韓、德4國菜相配的調酒，這輪比賽將淘汰一半共16名參賽者。

（即時娛樂）