森美難忘父親無私犧牲 袁偉豪張寶兒想再追B (18:21)

森美憶起小時候一家人吃芒果，爸爸也只吃中間有果核的位置時哽咽起來。（大會提供）

TVB節目《學神爸媽Get Set Go！》今晚（7日）播出最後一集，袁偉豪（Ben）、張寶兒（Bowie）及森美繼續接受挑戰，要在10分鐘內引導10歲Aiden及其5歲弟弟Arthur射入相同數量的籃球，並從中找出他們難湊的原因。Ben比之前兩集更細心聆聽小朋友的說話，很快便與兩位小主角打成一片。不過，Arthur不受控只顧自己玩，令Ben未能順利完成任務。森美接力上場，以比賽及賽制成功令兩兄弟射入相同數量的籃球。

原來兩兄弟難湊的原因是「年齡有差距玩唔埋」，3人的第二個任務是要哥哥將食物平均分配給弟弟。率先上場的Bowie未能控制場面，哥哥Aiden胡亂分配食物，聽到細佬Arthur不想吃甜食，竟將所有糖分給弟弟。森美以一招完美令兩兄弟公平地分配食物，Bowie見狀不禁讚嘆：「今日學到嘢！」最終任務是要在30分鐘內令哥哥教好細佬打籃球技巧。率先上陣的森美細心教導哥哥要對細佬有耐性，Aiden跟足森美教導去做，惟Arthur繼續自顧自玩，令Aiden十分氣餒。Ben突然從遠處大聲鼓勵細佬，成功令細佬重燃意志順利完成任務。

臨牀心理學博士Ming表示教識小朋友分享非常重要，令森美憶起兒時一家人一支水幾個飲的溫馨時光。他哽咽地說：「以前我哋雪櫃好細，擺得一支凍水㗎啫，夏天游完水返嚟就一家人飲，3杯左右就飲晒一樽，但係一家有4個人，咁嗰3杯邊個飲呢？永遠都係爸爸犧牲。細個每一次食芒果時，爸爸都係食中間個核，佢會話：『你哋食兩邊啦，我食核得喇。』直到我自己做爸爸切芒果時，我都會講番爸爸呢句說話，呢啲其實都係好細嘅犧牲，但係我依家都會記得爸爸對我哋嘅愛。」節目尾聲，森美催Ben和Bowie追多個小朋友：「你哋依家學到點湊小朋友，係時候快啲生多個啦！」阿Ben甜笑問老婆：「生多個喎？」Bowie則笑笑口回應：「生囉！」

（即時娛樂）