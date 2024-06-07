鄭世豪不滿被證實離巢 林淑敏認處理不當︰會主動同佢傾 (19:25)

鄭世豪4月初傳出因價錢問題拒跟無綫續約，他一直未回應，合作拍攝處境劇《愛‧回家之開心速遞》多年的「大小姐」林淑敏後來向傳媒透露鄭世豪是約滿，她感到不捨。鄭世豪上月下旬終宣布離巢，他回覆傳媒時稱「正想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，居然被某人好肯定地證實了」，還表示其家人當刻極受影響。鄭世豪之後又在社交網限時動態貼嚴正聲明：「逢有人問我知唔知邊個嘅電話，我都會先詢問當事人的許可及交代咩事，才會再將人家的資料讓他們自己交換的，完，明唔明？」

林淑敏今天（7日）出席《開心速遞》宣傳活動時承認處理不當，會約鄭世豪見面傾傾。她被問到可擔心鄭世豪拒絕見面時說：「我唔擔心，會主動同佢傾吓。經一事長一智，我下次唔會再透露過多。」許家傑表示鄭世豪當時沒事先通知他們，他們亦已習慣該劇不斷有演員離開或加入。許家傑說︰「一套劇好少會做6、7年，所以一定有出出入入，有時又會有演員因為要拍劇或其他原因而暫別《愛‧回家》。」

呂慧儀、張景淳早前在社交網曬情侶戒指放閃，他們澄清只是道具戒指。被問到會否公開戀情時，張景淳表示︰「大家睇劇睇得開心咪得囉﹗大家覺得我身分係劇入面嘅龔燁，喺街上見到時都會問『你老婆呢』，真係以為劇入面嘅老婆就係我真實老婆。」呂慧儀認為「龔水CP」太入屋，因此觀眾常以角色身分看待他們。談到可怕因此難找另一半時，張景淳笑言：「我返工時已婚，放工後唔想再咁忙，想休息吓或做其他工作。」呂慧儀稱與張景淳在鏡頭外有各自的生活，她暫沒打算找伴侶。被追問將來拍拖可要先得到兒子同意，呂慧儀說︰「跟兒子無關，但一家人應要分享自己的事。他仍然年幼，對我的感情不關心，只會分享其學校的事。」

何晉樂加入《開心速遞》飾演三太兒子Joe，他表示已拍攝了兩個月，強調其角色不是要取代鄭世豪在劇中的角色「細龍生」，只是剛巧完成學業回港。

（即時娛樂）