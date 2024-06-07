張敬軒早知Tyson Yoshi求婚計劃 想豪送一打龍鳳鈪兼做大妗姐 (20:20)

張敬軒表示早知Tyson Yoshi打算向女友Christy求婚，說兩人日後要他在婚禮上做什麼也可以，當他們的大妗姐也沒問題。（劉永銳攝）

張敬軒今天（7日）與泰國男星Mew、胡子彤及柯煒林一同出席品牌活動，談到好友Tyson Yoshi（程浚彥）向女友Christy求婚成功一事時，直言早知道他的求婚計劃。軒仔說︰「Tyson有透露過，所以知道佢求婚成功都戥佢高興。唔好睇佢好似玩世不恭，佢其實係住家男。我好耐之前覺得佢已經定性、準備好。我幾時定性？參考吓佢嘅個案先，沾吓佢旺氣﹗」軒仔讚Tyson與Christy非常合襯，更透露Tyson只聽Christy的說話，絕對是「一物治一物」。他笑言準備送一打龍鳳鈪給Christy、手表或筆給Tyson，還說兩人日後要他在婚禮上做什麼也可以，當他們的大妗姐也沒問題。

談到他借出港島區千萬豪宅給女團VIVA 4位師妹同居增進友誼和默契，軒仔說︰「嗰間屋嘅磁場好好，租過嗰度嘅住客都喺事業上有唔錯嘅發展，我住咗間屋後就開紅館演唱會﹗希望可以將好運帶畀VIVA，令佢哋大紅大紫﹗」早前有網民發現有顧客要求百貨公司勿再播放他及MIRROR的歌曲，軒仔事後在社交網表示會自我檢討。他今天談及此事時說︰「我檢討緊點解自己嘅歌唔可以令所有人都鍾意﹗不過，每個人口味都唔同，我會面對所有意見。」軒仔稱有看過該名顧客的「顧客心聲」，從筆跡估計對方不是成年人，亦理解樂迷支持自己的偶像。他說︰「有部分年輕人少聽廣東歌，我希望將來可做出比較有國際視野嘅音樂。」

泰國男星Mew透露非首次來港，之前曾在沙田車公廟取景拍劇。他說很喜歡吃香港的食物，亦認識張敬軒，覺得軒仔的歌很好聽，如有機會希望約對方見面聊天。至於想不想來港拍戲，Mew說︰「如有機會想來港工作，拍電影、拍劇、出席活動都可以。我很喜歡香港的動作電影，十分喜歡李小龍、成龍等香港武打明星。」

《九龍城寨之圍城》票房大收，胡子彤說他和戲中幾位拍檔也多了不同類型的工作，但未計過收入增加了幾多，交由公司處理。胡子彤表示已開始操弗身形，準備隨時投入《九》續集的拍攝工作，又透露「城寨四少」每次聚會，都是林峯請客。

（即時娛樂）