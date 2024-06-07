邱士縉爆肌演出突圍 新歌《Drunk in Love》Deep V上陣 (23:39)

邱士縉（Stanley）推出第二首個人跳唱單曲《Drunk in Love》。Stanley在MIRROR演唱會中跟李駿傑（Jeremy)演繹《Fever》一曲時的爆肌演出突圍，成為被看見的一個，時來運到的他今次盡情發揮，新歌題材成為MIRROR成員中最Man的一個，而MV造型更是Sexy到底，Hot到爆燈。

Stanley以演唱會中觀眾的反應覺得自己的個人單曲可以帶點成熟男人味，又帶少少性感的曲風方向發展。跳舞向來是他的主項，Stanley跟監製T-ma溝通，他說：「因為演唱會嘅《Fever》都係T-ma製作，同佢溝通後都覺得好適合，仲即刻有想法，就做咗《Drunk in Love》呢首跳唱歌。」《Drunk in Love》說的是一個人飲到有少少醉意時的狀態 ，Stanley說：「同填詞人T-Rexx傾嘅時候，會覺得一個人飲到有少少Tipsy（醉意）望住一個女仔，會放大對佢嘅感覺，對方一舉手一投足，例如簡單撥頭髮，都會覺得好靚好Sexy，我哋就係想創造一個咁樣嘅氛圍嘅歌。」

Stanley都愛杯中物，不過只享受帶點醉意的狀態，好少會飲到斷片。唯一一次斷片經歷，是發生在出道之後，Stanley分享道：「出道之後，參加好兄弟婚禮，佢嘅大學同學不停向我敬酒，結果我喺好勁嘅六星級酒店大堂嘔，超級失禮，然後仲要由兄弟抬我返屋企，中間過程係點樣返到屋企我係完全唔知，但一個鐘頭後我就醒番。」

Stanley在《Drunk in Love》MV的故事中飾演一位臨時演員，角色要扮飲酒，但男女主角不停NG，結果NG到道具飲品都飲清光，結果要飲真的酒水。這時候Stanley變得帶點醉意，進入了幻想空間。這是一個滿有劇情的MV，但他嫌未過足戲癮：「因為拍MV要顧住自己個樣，又要顧及角度，諗嘢多過演戲，平時演戲就只需要投入去演，但拍MV要喺鏡頭前面呈現一個好靚嘅自己，所以演得唔夠爽，唔可以好投入角色之中。」Stanley在MV中幾套衫都能展現出完美體態，性感非常！Stanley表示：「性感有少少Deep V，因為啱啱過咗演唱會仲Keep到身材，又同花姐有討論過尺度去到邊，但當然冇演唱會尺度咁大只係著褸啦！但都Deep V了！其實主要因為身形仲喺度，留個倩影，唔好嘥啦！呢個都係我其中一個叻嘅地方，畀大家睇下啦！」

除了推出Solo歌，Stanley今年還有劇集、電影推出，加上MIRROR的工作，Stanley會如何平衡歌手與演員的身份呢？Stanley親自剖白：「我會繼續以演員方向發展，呢個係我目標同理想。演員嘅路仲有好多地方未行過，特別係電影方面，我都好想參與更加多，但正如我喺Chill Club頒獎禮嘅得獎感言所講，我嘅崗位無論多或少，輕定重，我都會緊守到底，即使唱歌未必係我嘅主項，但我都會做好我嘅作品，就算唱一句我都會唱好佢。當然演戲仍會係我好努力去追求嘅事情，我會用7:3去平衡我嘅演藝道路，7係演戲3就係音樂作品，比重雖然輕啲，但音樂嘅質素都會依然做得好好。」

（即時娛樂）