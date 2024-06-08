家族榮耀之繼承者｜羅子溢見死不救 梁靖琪溺斃真相曝光 (15:29)

飾演Uncle Tommy的演員是馬來西亞知名男星葉良財，他曾是亞視藝人，拍過數齣亞視劇集。（大會提供）

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》昨晚（7日）一集揭開Nana（梁靖琪，Toby飾）的死亡真相，殺死Nana的竟是其親生哥哥Brian（羅子溢飾）。事緣Brian擔心知悉身世真相的Nana爆大鑊影響自己，遂以高浚（林峯飾）做餌引Nana上遊艇講數。情緒激動的Nana與Brain爭執期間揚言要召開記招公布2人不是姓丘的事實，Brian一怒之下毆打Nana，並意外地將她推落海。Brian本來想救起Nana，但想到個人利益，最後還是見死不救，但同時卻忍不住崩潰痛哭，顯出人性的悲哀和黑暗面。

Nana跌落海一幕跟遊艇的距離似非常接近，畫面看來十分驚險。Toby稱拍攝當日本來堅持親身上陣，惟最後被台前幕後阻止。她說︰「替身飛身出船邊嗰吓都好驚險，我喺側邊睇都戥佢擔心，但最後個頭沉落海嗰個係我自己。我呢一幕都拍咗幾耐，因為真係要沉落去。拍第一個Take時，我浮起咗；第二次拍就加咗啲啞鈴，希望有重量可以沉多啲，但都係唔得。最後要工作人員潛入水底幫手拉我落去，等我拍出嚟好似真係沉落去咁。」

皓兒（佘詩曼飾）前往媽咪美瑛（龔慈恩飾）花店時，與媽咪「第二春」Uncle Tommy閒談了幾句。飾演Uncle Tommy的演員是馬來西亞52歲男星葉良財。葉良財1999年參加亞視的《香港男士競選》並獲得亞軍，曾拍攝《我和殭屍有個約會2》、《縱橫天下》、《影城大亨》等劇集，2001年離開演藝圈返回馬來西亞從商。他於2008年復出拍劇，現已成為當地知名藝人，除了劇集也拍過不少廣告和電影。

（即時娛樂）