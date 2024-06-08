余香凝即興找8個月大兒子客串 母子檔合演劇集《麻甩媽咪》 (18:29)

余香凝（Jennifer）今天（8日）與唐詩詠出席《第8屆香港兒童國際電影節》記者會時，透露3歲大女Clare很有表演慾，愛對着電視唱歌，拍照時又會扭腰擺S形甫士，樣子亦似足小時候的她。談到近日正在拍攝ViuTV劇集《麻甩媽咪》，Jennifer透露有天在屋企附近拍外景，剛巧幼子睡醒，於是安排8個半月大的兒子客串演出，飾演她在劇中抱住的BB。Jennifer說︰「兒子會在第8集出現，他拍攝時很乖及四圍望，黃德斌也讚他淡定。他可以成為最佳新演員﹗」不過，Jennifer希望孩子以學業為重，未知將來可會讓一對子女做童星，要視乎他們可明白演戲是什麼，或確定是否能同時兼顧學業。

詩詠以創作人身分現身，分享她與幕後製作課程同學花了9個月時間製作出動畫短片《最後的那一瞬間》的過程。她回憶當時負責編劇及構思，同學就主力繪畫，過程雖很有滿足感，但暫未考慮向導演路進發。詩詠說︰「我們原想寫舞台劇版，但當時受疫情影響改成13分鐘動畫短片，內容是我約10歲時的故事，創作過程令我重新認識和接納自己。」詩詠透露小時候的她因父母分開而出現很多情緒問題，更曾有一瞬間有過輕生念頭。她想藉公開小時候的經歷，告訴大家有些經歷並不可怕。父親節將至，詩詠表示早前已和爸爸去日本旅行慶祝。

（即時娛樂）