陳卓賢明天31歲生日 會展開P與3000粉絲慶祝 (19:55)

陳卓賢表示對上一次生日粉絲聚會是2019年在九展舉行，當時有200人出席，而今年的出席人數已升至3000人，令他十分感動。（林祖傑攝）

明天（9日）31歲生日的MIRROR成員陳卓賢（lan），今天出席《獨一無限陳卓賢生日會2024》，與3000 Hellosss（粉絲暱稱）提早慶祝。lan與粉絲玩足個半鐘，獲出席的歌迷送上蛋糕及特別訂製的專用咪作生日禮物。

Ian坦言沒開生日會習慣，以往生日都是和家人食飯，入行後才發覺自己的生日有不同意義。他說︰「我上次生日粉絲聚會是2019年在九展舉行，當時我26歲，現在已亭亭玉立了，粉絲人數亦由當年的200人變成現在的3000人，很開心和感動。我沒什麼慶生概念，只當是跟粉絲見面聚一聚。我們將來辦盆菜宴吧﹗」Ian在活動上除了唱歌，亦有玩遊戲。他從抽獎箱抽出幸運Hellosss上台玩遊戲時，不慎將抽獎券散落一地。Ian一臉尷尬，看到全場大笑即打圓場說︰「這是福氣，從天而降﹗」

他在問答遊戲中透露最想與周星馳合作，又說如愛犬「雞脾」有特異功能，就能跟他聊天。被問到會選「其貌不揚但歌聲感動人心」還是「靚仔但五音不全」時，Ian稱會選唱歌好聽︰「人要有內涵。我不覺得自己很靚仔，都是造型師、化妝及髮型師的功勞。」

現場歌迷以多國語言合唱生日歌，又播出世界各地Hellosss製作的祝賀短片，馮允謙在片尾現身向Ian送上祝福，還相約打波、食飯。Ian感動得眼濕濕，但自言是男子漢，只是心情滾動，沒有喊。他特別落台繞場一周和粉絲近距離接觸，向他們道謝及派心心，完場時約定大家7月演唱會上見。

（即時娛樂）