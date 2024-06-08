《九龍城寨之圍城》票房破9500萬 郭富城未介意戲分少 (20:50)

郭富城、蔡思韵及林峯今天（8日）出席電影《九龍城寨之圍城》謝票活動，宣布票房已破9500萬元。郭富城客串演出，在戲中飾演林峯的父親陳占。他未正面回應會否拍攝《九》的前傳《龍頭》︰「今次《城寨》票房和口碑好，相對亦帶來壓力，導演需要時間設計好故事，超越自己、不讓觀眾失望。我在戲中只是一個引子，如果再拍，劇本應該會寫我與蔡思韵的夫妻情，以及與古天樂的兄弟情。」

雖然有觀眾嫌他戲分少，郭富城認為是恰到好處。他表示《九》集中在「城寨四少」（胡子彤、劉俊謙、張文傑、林峯）身上，自己接拍時已知有多少場戲，也不介意戲分少。郭富城說︰「最重要是香港電影好﹗鄭保瑞導演帶領下，4子的表現的確非常好，電影是需要傳承下去的﹗ 我的家姐向來少入場看港產片，她這次聽到《九》口碑好才入場，看後大讚所有演員都很出色。這就證明導演拍得好，《九》是一部好戲﹗」

父親節將至，郭富城表示其心目中是天天也是父親節，他透露女兒已送上親手繪畫的賀卡，又說最近愛跟女兒打井遊戲，自己輸了也開心。談到近日忙於籌備8月舉行的演唱會，郭富城表示日前和兩女兒出海放鬆一下，又透露她們屆時會現身捧場。林峯的女兒在上海讀書，他計劃等女兒放暑假回港時帶她四圍玩。郭富城聞言稱很明白林峯掛念女兒的心情，十分欣賞林峯勤力工作，成為女兒的好榜樣。

蔡思韵渴望拍《龍頭》，在戲中跟郭富城談情說愛。男友劉俊謙憑《九》片被封為「國民老公」，她笑言︰「我這天以『占嫂』身分出現，但也欣賞他為電影付出很多努力。」

（即時娛樂）