MIRO! 見面祭｜盧瀚霆未透露身體報告問題 答應好好飲食 望神徒勿太擔心 (13:37)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨晚出席其《Hi MIRO! 見面祭》專場，跳唱《Nah》、《Mr.Stranger》等3首歌，亦大派心心及Goodnight Kiss，又走落台向歌迷派發御守。現場歌迷亦回禮，大合唱歌曲《不可愛教主》及高呼「我愛你」。

Anson Lo在活動上分享心聲，他說︰「由第一年出道，到去泰國、韓國拍攝《MIRROR GO》，返到嚟做咗好多活動，第1次、第2次演唱會，中間做咗好多嘢，感覺係一段好長嘅道路。嚟到2024年，好似大家都仲喺度喎，你哋都冇放棄過。其實我知道你哋追星係一件好攰嘅事，除咗要花心力、時間、仲花費好多嘅金錢，用盡你哋每個方法先至可以見到我，可以同我見一面，甚至未必次次都一定可以講到嘢。無論就算係出席活動，你哋都純粹係舉起個牌大叫我個名，淨係想畀我知道你哋會喺我背後支持我。今日都仲喺度嘅粉絲、神徒，定係你喺中間新加入都好，都係一齊壯大緊呢個粉絲圈、神徒圈嘅一位，每一位都係咁重要。我哋一齊去發掘新可能性嘅途中，我想你哋開心，所以我見到你哋開心嘅時候，我真係會覺得好開心。如果我知道你哋唔開心，又或者有啲嘢困擾緊你哋，或者你哋好緊張我，緊張到喊嘅時候，我都會同你哋一樣唔好過。」

談到其身體狀况，Anson Lo續說︰「我覺得我同你哋係一個共同體，我去到邊，你哋就會去到邊，大家嘅喜怒哀樂都好似係大家影響住大家，所以好多謝你哋﹗我知道，尤其是近排，你哋真係好擔心我，擔心我嘅身體狀況、身心健康。身體方面，我冇辦法可以話俾大家知我報告嘅問題，但係我應承大家會飲多啲水，唔會再飲咁多齋啡，會好好食嘢，所以你哋唔好再咁擔心我﹗我會好好照顧自己，你哋都要好好照顧自己，因為你哋開心，我先至會開心﹗」

（即時娛樂）