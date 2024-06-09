拍檔廚房｜張曦雯燒蠔 黃永幟嫌棄不敢吃 徐榮獲拍檔主廚邀轉行 (15:50)

曾在第三季《美女廚房》贏得「終極美女廚神」獎項的張曦雯（Kelly），及入行前曾為專業廚師的徐榮，將於新一集《拍檔廚房》中進行比拼。（大會提供 / 明報製圖）

方力申、黃翠如主持的煮食節目《拍檔廚房》明晚（10日）播出新一集，嘉賓是曾在第三季《美女廚房》贏得「終極美女廚神」獎項的張曦雯（Kelly），及入行前曾為專業廚師的徐榮。Kelly與拍檔西式私房菜主理人梁偉灝（Eddy），在首個回合的「拍檔聯乘」環節以「慢煮三文魚流心溫泉蛋」及「果木煙燻白鴿胸利梳多飯」出賽。為了令Kelly煮好頭盤主角溫泉蛋，Eddy傳授零失敗63度慢煮溫泉蛋秘訣。主席評判之一的名廚黃永幟（幟哥）大讚Kelly組在技術及調味方面不俗，但仍嚴格指出一個毛病。

另邊廂，徐榮與拍檔的酒店助理主廚譚詠儀（小儀）以中式的「話梅蓮藕烤麩」及「松葉蟹戒米飯」出賽。兩人表現合拍，被評判楊傳亮形容為金童玉女之餘。黃翠如亦指他們樂在其中，十分享受烹調過程。小儀大讚徐榮以西蘭花、椰菜花切碎製成的飯冇得頂，更在節目中公然挖角：「我哋公司爭個位，有冇興趣去做？」

後晚（11日）播出的第5集先有藝人5分鐘速煮比拼，徐榮與Kelly以各自的拿手好菜「薑蔥魚雲」和「脆皮芝士煙肉燒生蠔」對戰！徐榮煮薑蔥魚雲時全程皺眉，他直言已甚少煮這道菜，單憑20多年前的感覺煮出來。Kelly則坦言心情緊張，感覺猶如回到當年選美時。她說︰「個心卜卜跳，好似回到選美嗰晚咁！今次特別緊張，評判好專業，對食好有要求。」幟哥對兩位藝人予以嚴苛評價，並直言不敢吃Kelly煮的燒蠔。

（即時娛樂）