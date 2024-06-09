芷珊約您｜張敬軒曾以名錶價錢買1隻杯 陳慧琳萬聖節變身蜘蛛俠夜蒲 冇人認得 (17:06)

黎芷珊主持的《芷珊約您》今晚（9日）播出最後一集，將拍攝以來的漏網鏡頭一次過以彩蛋形式送上，讓觀眾更具體了解7組嘉賓私下一面。在美國巡迴演唱的張敬軒，開騷前與芷珊到雀兒喜市場閒逛。他被問到是否追求物質的人時笑言︰「要喺香港做到五蘊皆空係好難，我自己一個人喺香港生活，冇乜特別嗜好，又冇車牌，表都唔多，西裝表1隻，運動表2、3隻，但好睇重住嘅地方，因為我唔喺呢個城市出世，所以希望呢度有個舒服嘅屋企。願意花幾多錢買家品？睇吓件嘢有幾靚，我以前試過用一隻表嘅價錢去買一隻杯，不過依家唔會！」

陳慧琳（Kelly）走紅後常被粉絲包圍，她透露疫情期間最自由︰「個個戴住口罩，我好似發哥咁搭港鐵周圍去，冇人理我！我都鍾意自由，但都鍾意人哋鍾意我，好矛盾！」Kelly透露曾在2008年的萬聖節扮成蜘蛛俠去蘭桂坊夜蒲︰「入咗行之後冇機會萬聖節去玩，嗰時貪玩，諗住化到鬼五馬六，啲人都認唔到我啦，但原來唔得嘅，結果買咗一件蜘蛛俠嘅衫，由頭到腳包實晒，嗰次好好玩好放，完全冇人知係我嚟。」

許志安帶芷珊到一間機構探望貓咪，他透露這幾年做了寄養家庭，曾照顧6隻貓咪。安仔表示在人生低谷時，靠照顧貓咪得到心靈慰藉。 他說︰「寄養過程好舒服，佢哋好似幫緊我咁，成日想同我傾偈。我會話我哋係互相幫忙，佢哋好值得擁有好好嘅家庭。喺寄養過程中，有隻貓咪唔捨得離開，坐喺大髀度唔肯走，咁不如領養咗佢啦﹗我嚟緊都會做寄養家庭，覺得好有意思。」

（即時娛樂）