MIRROR 5子與ERROR鬥唱 邱士縉騷手臂認輸畀梁業 (19:21)

MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）及邱傲然（Tiger）、ERROR、韓國女歌手鄭秀妍（Jessica）昨晚（8日）合作演出音樂會。雖然騷前曾傳門票滯銷，但昨晚亦有八成入座率。Stanley女友李炘頤（Alina）、MIRROR成員江𤒹生（AK）、李駿傑（Jeremy）均現身捧場。MIRROR 5子率先登場跳唱《IGNITED》，又跟ERROR合唱《愛情值日生》及《Catch a Vibe》炒熱氣氛。Stanley Solo時首度跳唱新歌《Drunk in Love》，與女舞蹈員跳貼身舞；Tiger亦跟ERROR的梁業（肥仔）、保錡及郭嘉駿（193）組成限定樂隊Rock唱《潛龍勿用》等歌曲。Jessica壓軸出場演出時，有台下男粉絲大叫「Marry me」。兩隊男團在音樂會尾聲時出場與Jessica合唱，眾人走入觀眾席時，Stanley、Tiger及Frankie全程護着Jessica，Stanley更輕扶她落台，盡顯紳士風度。

MIRROR及ERROR騷後受訪，Lokman表示能跟Jessica同台，即使唱和音也開心。他和隊友爆Jemery是Jessica的超級粉絲，笑Jeremy捧場表面上是撐兄弟，其實是來追星，更拿出Jessica的專輯望能獲得簽名。他們透露︰「Jeremy怕醜，要工作人員主動請他出來。他成功跟Jessica影了合照，應該會擺上網『曬命』﹗」5子自《全民造星》後首跟ERROR合作，Lokman覺得很好玩；Frankie視為挑戰︰「ERROR向來不正經地唱歌﹗」Stanley與肥仔演出時同樣騷手臂，Stanley笑言︰「我輸了給他，但他未使出露肚腩絕招﹗」Tiger讚肥仔表演打鼓，令人驚喜﹗

ERROR成員何啟華（Dee）在台上模仿韓國男團BTS成員Jung Kook唱《Standing Next to You》 ，他說︰「平日沒機會，今次有獨唱環節就想扮K-pop偶像圓夢。」193笑言︰「聽聞Jessica差點認錯阿Dee是Jung Kook﹗」首次跟Jessica見面，193透露有跟對方問好和合照︰「她是國際巨星，表演和狀態也很值得我們學習。」肥仔稱表演打鼓大壓力︰「我騷前只學了3堂﹗ERROR日後也想繼續夾Band。我們常說的『死腳膠』將強勢回歸，詳情稍後公布。」

（即時娛樂）