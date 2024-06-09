LOONG 9首出活動遲到逾1個鐘 規矩限制多 巨星派頭十足 (21:16)

已購票的粉絲能在活動的拍手簽名環節跟LOONG 9近距離接觸，但要遵守司儀公布的一系列規則。（鍾偉茵攝）

今年3月才出道的男團LOONG 9今天（9日）出席在銅鑼灣某商場舉行的拍手簽名會，吸引500粉絲捧場企滿4層樓。不過，12位成員奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁、張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊，比原定時間遲到超過1小時才現身，到場後亦沒交代原因或致歉。他們在活動前「接受」傳媒訪問，惟所謂的傳媒訪問只是LOONG 9與活動司儀的對答，所有問題一率是活動司儀自行擬好，到場採訪的傳媒不獲機會發問，巨星派頭十足﹗

李權哲表示LOONG 9出道後首次出席活動，看見現場粉絲的應援十分開心，同時非常緊張。他說這次來港的行程比較急，希望下次有機會四圍玩。李權哲透露LOONG 9正準備出歌，已開始排舞，亦會拍團綜，相信會很好玩。早前生日的奧利希望能推出個人歌曲，有望最快年底實現。洪欣兒子張鎬濂表示外婆及親戚有到場支持，父母因工作未能現身。12子希望未來能多來港表演或出席活動，跟粉絲見面。

LOONG 9仍未有團歌，在活動上只跳唱《亞洲超星團》主題曲《閃耀》，之後就分成兩組玩遊戲。不會廣東話的成員即場跟香港成員冼靖峰、黃奕斌學講「我愛你」、我好掛住你哋」等廣東話冧粉絲。李權哲講「我想要惜惜」時，兩度說錯成「我想要啜啜」，令其他隊友爆笑。

事前已購票的粉絲能在活動的拍手簽名環節跟LOONG 9近距離接觸，但要遵守司儀公布的一系列規則，包括簽名時不能要求LOONG 9作上款題字；不能跟LOONG 9成員有任何身體接觸，只能隔着空氣拍手；上台後要逐一向齊12位成員要簽名，不能停留在某一位成員面前，也不能跳過任何一位成員；不能送禮物等。不過，有粉絲上台後未理會規則，只跟幾位內地成員聊天不肯離開，亦部分成員受冷待。

（即時娛樂）