盧瀚霆有求必應 粉絲見面會歷時逾6個鐘 凌晨2時才結束 (21:55)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨晚7時半出席在九展Star Hall舉行的《Hi MIRO! 見面祭》專場，他在活動上跳唱、與神徒（粉絲暱稱）互動、合照等，對粉絲有求必應，足足歷時逾6個多小時至今日凌晨2時才結束離開。Anson Lo今晚在社交平台分享見面會上與全場粉絲大合唱等片段，留言︰「歷時六個多小時的見面會，真的辛苦大家了﹗」

他表示由2019年至今，日子不長也不短，但跟神徒們一起經歷了很多。Anson Lo續說︰「2019年至2024年，不算長，也不算短，但我們一起經歷了很多東西。有平淡等待的時候，有傷心難過的時候，也有滿載而歸的時候，到現在這一刻依然不敢相信我能夠為你們帶來那麼多快樂，畢竟我只是一個很平凡的男生。每一次知道你們難過、憤怒，我也會因為你們而苦惱；每一次你們開心，我也會因此而感到滿足。除了我的家人之外，你們就是世界上唯一的人，即使所有人誤解我、不明白我，你們就是依然選擇相信我、守候着我。即使當我不相信自己時，你們的意志和信念也比我來得更加屹立不倒。你們到今天仍然選擇留下來，在身邊。」

「其實不單止是這一次見面會，每一次能和你們見面，對我來說一點也不累。能夠和你們當面打個招呼、逐一說聲謝謝，哪怕只是揮揮手，也是我一直都很想做的事情。比起你們每一天為我付出的，我能做到的事，只是很小很小。（未能買飛入場、在家中守候的你們，我也記掛在心中的）本身rundown上的安排可以選擇唱兩/三首歌，自己私心堅持為你們表演三首跳唱快歌，因為最能代表我和你們的舞台，就是跳唱的舞台，希望你們喜歡～九展這一個地方是一切的開始，但絕對不會是我們的終點，因為盧瀚霆要和你們繼續一起走下去。Hand in hand, we move﹗」

（即時娛樂）