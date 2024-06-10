芷珊約您｜蔡一傑談做「獨行俠」好處 盼愛情來臨：大門一直打開 (14:57)

傑仔分享做獨行俠的好處：「我可以唔使同人交代，想去旅行咪去旅行囉﹗」（大會提供）

由黎芷珊主持的《芷珊約您》，昨晚（9日）播映最後一集，為觀眾送上彩蛋，將漏網鏡頭一次過送上。

蔡一傑的感情世界惹關注，當芷珊指他多年來像獨行俠一樣，傑仔聞言即說：「你都係呀！」全場大笑。傑仔分享做獨行俠的好處：「我可以唔使同人交代，想去旅行咪去旅行囉，有人（伴侶）嗰時當然都有Sweet Sweet嘅時候，你拍拖頭3個月梗係Sweet㗎，第4個月梗係嘈交㗎啦，有邊對情侶唔係咁吖？」

傑仔認為上天對他不薄：「個天已經畀咗好多天賦我，十隻手指有長短，佢有一樣嘢唔畀你，有咩所謂啫？以前都會覺得搞錯呀，人人都有得我冇，但問下自己，其實已經擁有咗好多嘢。」傑仔笑言接受愛情來臨：「門一直都打開，係冇人入嚟之嘛！」傑仔分享完畢後即直指芷珊：「咁你呢？」芷珊即時怕醜妹上身：「完喇呢個訪問！」

溫拿五子則笑談昔日造型，校長譚詠麟笑言：「以前啲衫都係自己拎，當時冇人跟住我哋，所有嘢都係自己拎自己帶。」彭建新更爆料指鍾鎮濤「冇口齒」：「阿B（鍾鎮濤）嗰件珠片係我啲妹釘，話釘完請食牛扒，講到今時今日都仲未請，一九七幾年喎！」

講到經典羽毛造型，阿B笑言：「唔記得邊度搵啲孔雀毛黐到通身都係，我為咗補償呢個過失，我就好專心研究時裝，真係睇咗好多雜誌。」校長續指溫拿亦曾是潮流指標：「我哋創造咗獅子頭、喇叭褲、鬆糕鞋，全部都係我哋創造出嚟！」

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（即時娛樂）