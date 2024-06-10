福祿壽訓練學院｜周百恩扮蘇民峰篤思捷祖藍死穴 陶大衛扮港姐 雙鼻窿吹笛夠「驚」喜 (15:35)

陶大衛扮演「一人香港小姐」，搞到江美儀笑到掩面，他還向火火贈吻，火火面露無奈神情。（大會提供）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，昨晚（9日）一集Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）三隊的學員進行「命運對決」、以抽簽形式進行一對一扮嘢對決，勝方直接晉級，敗方直入危險區。

本輪對戰形式特別之處是，學員本輪表演必須是海選後，從未於舞台上表演過的，是次賽果由現場觀眾投票及專業評審江美儀及火火評分決定。

今集共有四名學員出戰，首輪對決是Team Fuk的周百恩對戰Team Luk的鄭詠謙，2人分別扮演蘇民峰及鄭伊健。鄭詠謙以鄭伊健經典古惑仔Look獻唱《極速》，及親自填詞《一個為你甘去日本的戀人》（原曲：《一個為你甘去蹈火海的人》），向鄭伊健與鄭太蒙嘉慧的愛情故事致敬，期間不忘大晒日文。詠謙事後坦言表演是送給已離世的哥哥：「鄭伊健係我已離世親哥哥嘅偶像，佢係band友嚟，幫過謝霆鋒彈Band。」雖然詠謙聲線有八成似伊健，但由於太緊張表現未夠放，惹來火火搞笑批評：「你啱啱出場似一個唔記得剪頭髮嘅Terminator，但好快鄭伊健把聲就返嚟喇。」

而挑戰難度扮蘇師傅的周百恩，在頭套及假髮的幫助下，本身輪廓偏瘦削的他驟眼看已與蘇師傅有七、八成相似，之後百恩以正能量開心Tone大玩「數白欖式睇相」，不但偏尖銳的聲線有蘇師傅影子，就連說話節奏亦似到十足。

百恩表演期間還衝下台輪流與思捷、祖藍、祥師兄、美儀及火火玩互動，並先後點中思捷及祖藍死穴謂：「我批思捷未有妻，人強壯，腎冇虧。靚女好友200位啦，桃花一世」、「豪宅咁貴，億幾之嘛，對於祖藍極濕碎」，令全場拍爛手掌。火火事後大讚：「最感動到我，係你好想同觀眾玩，我好鍾意你咁hyper。」江美儀亦讚百恩表演「難分真與假」之餘，亦夠Enjoy，最終百恩以126分，揮低鄭詠謙出線。

第二輪對決是Team Fuk的陶大衛對戰Team Sau的林妍，2人分別扮演「一人香港小姐」及呂珊，這輪對決的勝負更加明顯，陶大衛以156分大比數拋離林妍勝出。

陶大衛表演好看之處，勝在內容及畫面相當豐富，一人分飾司儀及佳麗的陶大衛，在短短3分半鐘內先後以晚裝、旗袍及Shocking Pink三點式泳裝亮相，大騷「變裝能力」及修長美腿。大衛的才藝表演亦甚有噱頭，他先後以「單鼻隆」及「雙鼻窿」吹奏歌曲《小星星》及《大雀鳥小雀鳥》，吹得似模似樣，相當爆笑，台下的江美儀數度笑至走音，全場尖叫聲及歡呼聲更是不絕於耳。

最後大衛為自己加𠕤後，即衝落台親吻火火，大衛的熱情配以火火的表情，畫面爆笑。美儀事後盛讚：「獨腳戲好難做，我想講你副偈好得呀！」已完成表演的大衛即機警地「擺甫」回敬美儀，令美儀姐再度要用力忍笑並接著說：「我喺電視機前成日問一個問題，到底你唔扮鄭中基，仲可以做啲乜呢？今日你答咗我喇已經，好好呀，恭喜你。」

接受了「親吻儀式」的火火則說：「估唔到上嚟呢個節目要搞啲咁嘅嘢，好好吖，坦白講，有創意、又有設計、又有噱頭，你啲『雙管齊下』冇得贏你啦，如來神掌都畀你打低啦！其實我好怕睇男人著泳衣扮女人，但你我又接受到喎。」

（即時娛樂）