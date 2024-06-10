容祖兒細數出道25年點滴 憶恩師羅文授人生智慧 (22:13)

容祖兒認為與其去想怎樣追趕這個時代，倒不如保持自己節奏，用舒服速度，做覺得對得起別人和自己的功課。（劉永銳攝）

容祖兒（Joey）由加入英皇正式出道25年，「樂壇天后」地位得來不易，從木屋區的小妮子、卡拉OK比賽冠軍、不被看好兼曾受負評的新人、到登上樂壇頂峰，追夢之路絕對難行。

事業如日中天，25年間曾經歷大小挫折，Joey均以樂觀面對來化解。她說：「所有問題都好，我有個很強的信念，就是所有事情都會過去，就算幾差或幾好的事情，告訴自己會過去的，不會讓自己停留情緒入面。開心時會告訴自己要繼續努力，不要驕傲。」

她自言人生中不算有太多挫折，但有些小變化，確令她曾感不開心：「都已經過去，比如大家見到我身邊的人，其實好多年都是這班人，我是幾長情的人，但10年前，發現原來有一樣東西叫緣盡！化妝師原來會因為不舒服，而離開這個世界，助手又會退休，那種很熟悉感覺，會隨時間改變，不到你不去接受這改變，而這改變令我無奈、不適應和驚，但原來人生無常，這樣才是常態，慢慢學懂要自己適應習慣。」

Joey人生中有很多恩人及伯樂，每位在她不同階段，都佔有很重要位置，當中出道頭3年，在她生命中出現的恩師羅文，對她的影響甚為深遠，她說：「因為和老師相處時，我仍好細個，真的純粹一個BB，望住大明星，全部事情都好靚，可以去他屋企食飯，覺得好似去城堡一樣。當我入行有一定年資時，有些解決不到的問題，都會想當年老師在我身邊時，他會怎樣鼓勵我？會告訴如何解決問題？其實他可能好簡單說『冇事嘅、唔使理』。」

她指羅文是「天跌落嚟當被冚」的人，在對方身上學會大智若愚，讓她一生受用：「原來這樣真的是人生智慧，不需要將每一件事放到很大，慢慢就會解決到。記得曾有些問題不明白去問老師，他答完我，我心想是否敷衍我？原來不是，後來才發現，其實人生有更多嚴重得多的問題，值得花心思去想，小問題不需要浪費青春及腦汁。」

穩站「樂壇天后」，但Joey表示沒有維持這個稱號的壓力，她說：「一直以來，大家都好惜我，給我好多好好的名銜，但我是很實在的人，沒想過怎樣去維持，只希望每一次工作，就算很久沒有出來，都用盡心機去做，我不是『揸流攤』！如對某份工作有少少懷疑，會不如暫時不做，覺得這樣去想，比起怎樣維持更實在，如果大家覺得我都依然值得等待，這樣對我的評價已是最好。」

她亦認為時代行得很快，新人輩出，長江後浪推前浪，與其去想怎樣追趕這個時代，倒不如保持自己的節奏，用舒服的速度，做覺得對得起別人和自己的功課。至於怕不怕被來勢洶洶的後浪蓋過這問題，她稱完全沒去想過，認為一眾後浪與她這代歌手不一樣：「他們令我有很多東西學習，相比我們以前表達愛情的唱腔很不一樣，現在是輕描淡寫，沒有呼天搶地，但又觸碰到細微細眼的浪漫，這種表達方式，我都好喜歡，都好想試。」

欲知專訪詳情，請留意明天（11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）