容祖兒罕談生父認好少見 情路兜轉 分享現階段愛情觀 (22:25)

容祖兒事業如日方中，但情路上兜兜轉轉未有著落，祖兒分享現階段的愛情觀：「我是屬於比較實際的人，不會好像我的歌這麼戲劇性，不是『春天分手秋天會習慣』，亦不會呼天搶地，不是大哭大鬧的人，傷心或開心的過程，都比較內心一點，現在的我，覺得愛情是要找同樣價值觀，去感受生活的人，之前可能比較容易一見鍾情，或者可能覺得感覺對了就去啦！但往往發覺好像略嫌衝動了少少，還是不要衝動，先感受多一點。」

她不認同今時今日地位嚇怕追求者，只是不太樂於積極尋找：「沒有發放這種信號，即是好像螞蟻用觸鬚發放求偶信號，亦已不是容易去喜歡一個人，不想隨便傾偈識朋友，又覺得朋友數量很足夠，且沒有太多時間再識新朋友，就沒有了，亦沒有在朋友之中找，算啦，我放棄。」

談到家人，Joey指媽咪是她的最強大後盾。Joey透露媽咪已到了一個沒有以前活躍的階段，但依然努力陪伴和支持她：「我和自己講過，一定要好好珍惜和媽媽的每一日，有時在媽媽睡覺前，我會看着她上牀，幫她蓋好被，幫她熄燈，我覺得是自己可以在家時，喜歡做的事。」

Joey直言最喜歡回望過去，認為每個經歷、挫折及受傷，都會煉成自己今天的性格。在她的15歲時，父母離異變成單親，至今會否仍對生父有恨意？她說：「其實呢件事情好遠，已經遠到好依稀，冇咗嗰個回憶，嬲嘅係覺得點解媽媽咁好，點解佢唔夠惜媽媽？但我細個好識諗，與其見到媽媽唔開心，就唔好刻意經營貌似完整家庭，當時有一個好強信念，就係我要去彌補呢個角色，希望除女兒角色外，可以令到媽媽有種安全感。」

問她是否15歲後沒見過生父？她坦言：「少囉！冇見咁，好少人問我呢啲，我好少答，但都唔介意答，不過我會見嫲嫲，因為細個時候，嫲嫲畀咗好多時間照顧我哋，我都會見佢一齊食飯。」

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（即時娛樂）