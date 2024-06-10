古天樂率《九龍城寨》演員謝票迎破億票房 逾百人排隊等伍允龍合照 (21:59)

古天樂（古仔）、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑、伍允龍和黃德斌等今日到九龍灣展貿戲院為電影《九龍城寨之圍城》謝票，吸引大批粉絲到場支持，歡呼尖叫聲不絕，劉俊謙、伍允龍和胡子彤進場時，有人大嗌「老公」和「子彤BB」，更有逾百粉絲在活動結束後在戲院門外排隊守候跟「王九」伍允龍合照。

古仔在活動上頒畢業獎狀給「城寨四子」，對電影截至今晚6時15分累計票房99,393,789，破億在即，古仔表示有此成績很開心，希望觀眾繼續支持，令票房再創高峰，成為華語電影累計香港票房史上第一位。問他可有信心超越榜首的《毒舌大狀》？古仔稱要睇觀眾支持，破億會食飯慶祝並透露《九龍城寨》前傳正在寫劇本，搭景需時，急不來。

電影令演員大受歡迎，林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑和伍允龍均表示很開心觀眾喜歡每一個角色，伍允龍說：「小弟打開功夫片，是功夫佬，我跟林峯講拍這部片好似拍了齣偶像劇《流星花園》。」林峯希望票房再接再勵，表示「城寨四子」各有各忙難相齊人食飯，原本在今晚謝票結束後去食飯，但胡子彤又不舒服，唯有再約。胡子彤說：「我腸胃炎，今日睇了醫生，醫生吩咐不可以進食，連水都不可以飲，抱恙都出席因快破億很難得，開心觀眾喜歡現在的我們，還翻查我們以前經歷。」劉謙俊笑說以前的黑歷史？胡子彤覺得自己以前那段情不是黑歷史，是人生其中一個片段。劉俊謙指自己沒有黑歷史，只有這刻歷史，這刻已成為歷史。

（即時娛樂）