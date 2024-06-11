陳奕迅打波中暑休克受傷 縫逾30針 重慶站6場個唱需延期 (11:50)

由於Eason下巴的傷口及腮骨需時間復原，醫生估計最少需要休息3星期，重慶站的演唱會無法如期舉行。（資料圖片）

陳奕迅（Eason）原定於6月14日至16日、以及21日至23日，在重慶舉行合共6場Fear and Dreams世界巡迴演唱會，今天（11日）公布因Eason打網球中暑暈倒後受傷，演唱會需延期舉行。

據Eason經理人甘菁菁（Lisa）表示，Eason昨午於室外打網球，天氣非常酷熱，打完波後中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷。意外發生後Eason立即被送院診治，由於腮骨出現骨裂、下巴傷口深至見骨，需縫30多針。

由於下巴的傷口及腮骨需時間復原，醫生估計最少需要休息3星期，重慶站的演唱會無法如期舉行，需延期至2025年舉行。有關延期和補償安排，重慶站主辦方上海觀渼文化傳播有限公司，將盡快作出安排，請大家密切留意主辦單位的公布。

問到Eason目前情况，Lisa表示大家不用擔心，他目前情况穩定，留院接受治療，專科醫生為他縫合傷口後表示，情况非常理想，日後下巴應該不會有明顯疤痕，也不會影響他唱歌。目前只是希望癒合得更好，要暫停講話及進食48小時，待傷口修復，此外亦需要一段時間，令骨裂的部分癒合。

至於Eason的心情，Lisa直言：「受傷後，他心情很是複雜，意外無人可預料，但知道去不到重慶也不開心，怕歌迷擔心自己，又怕他們失望。目前他只得聽從醫生吩咐，希望盡快可以康復。而Eason的家人也一直在醫院陪伴及照顧他，請大家不用太擔心，給予時間讓他好好休息，相信他很快可以康復跟大家見面。」

（即時娛樂）