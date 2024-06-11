林嘉欣呼籲大眾關注肥胖症 憶好友離世感惋惜 (13:21)

林嘉欣早前拍攝廣告宣傳片，宣傳片旨在提高大眾對肥胖症的認知和關注。廣告中，她的對手是白雪雪、肥嘟嘟，但患有肥胖症的「表弟」，由於「表弟」是以CG動畫製作，故拍攝當日，導演安排真人穿上1比1服飾，神還原「表弟」與林嘉欣對戲。

廣告宣傳片中，嘉欣一直陪伴「表弟」面對肥胖症，還換上運動服與「表弟」跑步，沿途鼓勵對方，更攬實他以示支持。嘉欣說：「我會同佢瘋狂做運動，整啲清淡嘅嘢畀佢食，鼓勵佢做多啲運動，要關注肥胖狀態。」

問到身邊有朋友患上肥胖症嗎？嘉欣憶起高中時期的一位同學，她說：「佢屋企三兄弟姊妹得佢有肥胖症，十幾歲已經200幾磅，個個月都要去磅重。佢坐我隔籬，會成日問我有冇散紙，我有就畀佢。但原來佢屋企人唔會畀錢佢，因為驚佢買零食，仲會自製飯盒畀佢。後來我發現好似好心做壞事，之後佢每次問我，我都會話『唔好意思，我冇散紙呀』。」

嘉欣後來出席舊生聚會時，從校長口中得知對方離世的消息。她說：「校長同我講佢過咗21歲生日就走咗，因為肥胖症引起咗好多身體嘅狀況，Heart Condition唔好，知道咗之後好心痛。」

她還透露對方唱歌好聽，對於好友離世感非常惋惜：「同學呢個經歷令我明白到，如果你有肥胖症，係可以諮詢好多專業人士意見，監察住肥胖嘅狀態，呢個好關鍵，為咗健康嘅生活。」

談到今年工作大計，嘉欣表示：「會不停飛，好開心會有好多新嘅合作伙伴。6月8號至30號會喺位於台北嘅純Object藝術空間，舉辦我首個陶藝展『Broken Beautiful』，會由香港帶31件花器創作到當地展出。今次我要做比較大嘅器皿，練習時都不停失敗。呢個係一個新挑戰，從中學習，今年年尾就會拍戲。」

（即時娛樂）