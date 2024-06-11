韓流天王Rain巡唱香港站 7.13亞博開騷 (13:51)

韓流天王Rain相隔8年，舉行個人巡迴演唱會《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING》。早前Rain來港出席活動時，已親自預告下月來港開騷，今天（11日）主辦方宣布《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING—HONG KONG》香港站，落實7月13日（周六），假香港亞洲國際博覽館Hall 5舉行，門票6月20日（星期四）起公開發售。

韓流天王Rain出道22年，一直於歌影視三棲發展，前年主演韓劇《幽靈醫生》（Ghost Doctor），去年擔任無綫電視選秀節目《亞洲超星團》總製作人，他主演的新劇《紅天鵝》將於7月3日首播。

馬不停蹄工作的Rain，沒有忘記樂迷，今年4月宣布，相隔8年舉行個人巡迴演唱會，隨即掀起熱話。早前Rain亮相電台節目時透露，原本計劃2020年舉行巡迴演唱會，但當時因疫情爆發而取消，今次巡唱落足心機準備。

今次演唱會主題「STILL RAINING」是要告訴粉絲，Rain依然在粉絲身邊，也代表Rain對舞台演出的熱情從沒改變。首爾站剛於6月8、9日在開鑼，Rain於演唱會上獻唱多首經典歌曲，並帶來全新舞蹈及表演。

《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING—HONG KONG》將於7月13日，在香港亞洲國際博覽館Hall 5舉行。票價分為2180港元、1680港元、1280港元及980港元，購買2180港元VIP門票的觀眾，可以與Rain合影一次（以10人為一組進行）。

（即時娛樂）