動物森友島｜Eden克服恐懼成功抱蛇 Kanya跟海豚暢泳感難忘 (15:10)

向來怕蛇的Eden克服恐懼成功抱蛇；Kanya和Eden跟海豚玩得樂而忘返。（大會提供）

TVB Plus的旅遊節目《動物森友島》由黃嘉雯（Carmaney）、陳國麟（Doniven）、劉展霆（Eden）和旅遊達人陳韻行（Kanya）擔任主持，他們分別去了日本和巴哈馬，尋找被各種動物盤踞的特色「動物森友島」，近距離親親小動物！

昨晚（10日）播出第5集，劉展霆（Eden）和旅遊達人陳韻行（Kanya）帶大家回到位於加勒比海的巴哈馬，繼之前走訪「豬島」、「鯊魚島」和「蜥蜴島」後，再下海跟魔鬼魚及海豚暢泳。

2人從Paradise Island乘船到Blue Lagoon Island，船程只需20分鐘；為免擾亂動物自然生態，上島人數有限制，而且全島只開放五分之一地方予人遊覽。Eden和Kanya在Eco Tour導遊帶領下參觀保育園，當介紹到島上70種雀鳥時，他們目睹體型比麻雀更細小的蕉森鶯（Bananaquit），Kanya說：「佢係呢度原住民，一年四季都住喺度。」之後2人遇到寄居蟹，當Eden放上手觀察時，竟不慎弄跌寄居蟹，嚇到面青：「啱啱跌咗佢哋落地，佢哋會唔會又要換殼？」

2人轉移到海邊，先後與魔鬼魚及海豚嬉水。首次親親魔鬼魚的Eden和Kanya表現興奮，試足N次抱上手仍然失敗，除了魔鬼魚表面太滑手，原來牠們還懂得認氣味，因此要熱身一輪才任務成功。

Kanya提醒指魔鬼魚尾部有毒刺，當生命受威脅時，牠們會以毒尾攻擊敵人自衛。之後2人與海豚暢泳，海豚不但冧惜兩位主持面珠，又頂住他們腳底，玩「豚肉快艇」及「無敵風火輪」，開心又難忘。

今晚（11日）一集，Eden和Kanya到保育園參觀，與巴哈馬國鳥—紅鶴，及鸚鵡、蛇、孔雀、貓頭鷹等近距離接觸。2位主持獻出抱蛇初體驗，嘗試抱起巴哈馬最長的蛇品種，自認怕蛇的Eden克服恐懼成就解鎖，另外Eden還抬起全球第三大烏龜品種，為節目獻出多個第一次。

（即時娛樂）