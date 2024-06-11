林德信Rap出80年代繁華懷舊風 跟鄭嘉嘉勤練舞 (16:29)

人逢喜事精神爽的林德信（Alex），生活上迎來新階段，在工作方面亦絕不鬆懈，一直熱愛音樂的他，過往大半年亦離不開創作，與近年音樂上緊密合作的歌手鄭嘉嘉，一起創作新歌《Drifting in Hyperspace（超空間）》，Alex負責Rap，鄭嘉嘉唱普通話。2人把歌曲精髓，於MV中表達出來，深紅服飾帶點神秘又懷舊感，黑漆漆的場地，就如以前Disco一樣，一個尋開心又不醉無歸的地方。

Alex說：「呢首歌創作時參考過導演David Lynch作風，所以MV都係超現實、暗黑風格，亦用咗好多懷舊道具布景。80年代嘅香港係好開心，夜生活亦好豐富，好多人都會去跳舞，就好似今次MV以Disco做場景， 服裝又有點復古，就是想向80年代致敬。」

當年夜蒲一族要「落D」，講到「落D」，Alex有沒有問爸爸林子祥，當年去Disco的印象呢？ Alex說:「我冇聽過爸爸去Disco，只係見佢收工就返屋企瞓，反而我以前玩音樂，好多時玩到深夜3、4點，會去After Hours Club玩音樂，感覺好正。聽到音樂就想跳舞，所以創作Hyperspace概念，就係想帶畀大家呢種空間感，享受音樂、享受跳舞。 」

鄭嘉嘉以普通話唱《Drifting in Hyperspace（超空間）》，Alex就負責Rap。 嘉嘉說：「我哋覺得普通話會容易表達歌曲嘅意思，外國好多歌都係男仔做Rap，女仔負責唱，只不過大中華市場就比較少。而Hyperspace係想帶大家超越空間，離開地球，離開壓力嘅地方，喺呢個空間就只有音樂，好歡樂。」

至於MV以Disco為場景，嘉嘉表示沒有去過Disco，但對Disco音樂卻不陌生，亦聽過前輩表示當年所用的鍵琴，彈出來的節拍聲好特別，她盼有機會可以彈當年的鍵琴。

Alex表示與嘉嘉要勤力練舞：「嘉嘉跳舞比我好得多，我就真係要苦練，以前拎住結他，以創作歌手形象出現，但Hyperspace要有好多能量，我同嘉嘉需要放低樂器去跳舞，所以要上堂學跳舞，甚至重新學唱歌，唱住歌跳舞同唱彈結他唱歌真係好唔同。」

（即時娛樂）