聞Loong 9出席首個見面會遲到 曾志偉：呢啲唔應該發生 (16:32)

曾志偉、黎瑞恩（小恩子）、元彪和陳柏宇等，今天（11日）到清水灣鄉村俱樂部高爾夫球會出席《福幼基金會慈善賽》，曾志偉表示該非牟利慈善機構將迎來30周年，今年主力幫助香港有需要的兒童，感謝藝人做慈善都一呼百應。

問可會邀請Loong 9參與？曾志偉說：「Loong 9好犀利，見到很多年輕小朋友支持他們都好開心。」他透露活動後有很多不同單位都想辦Loong 9演唱會及見面會，但Archie（冼靖峰）很多劇拍，難以停工出席，故除了原定Loong 9 ，還加入幾個分支小隊成員，問分支小隊會改什麼名字？他笑道：「Loong HK之類啦！香港咁燶，哈哈！其實可以睇幾多人一齊出席，叫Loong 18都得。」

Loong 9首個見面會比原定時間延遲很多才開始而惹投訴，問是否有人遲到要訓話？曾志偉說：「呢個我唔知，究竟係乜嘢原因？值得原諒定係出現乜嘢問題？都要了解下，呢啲係唔應該發生嘅，尤其係剛剛出道，應該要有紀律性。」

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黎瑞恩表示除忙於出席慈善活動，稍後與家人朋友到新疆旅行探秘，她說：「趁有時間同體力，可能年紀再大一啲就去不到。」她表示下月會到澳洲，為在當地讀大學的女兒慶祝21歲生日，女兒嫌當地生活節奏太慢，打算畢業後回港生活，不知女兒有否拍拖，但她十分鼓勵，問她又可有拖拍？她則說：「睇我咁自由就知冇，有好多好朋友愛惜，但拍拖要諗下先，唔得閒只招呼一個人。」

（即時娛樂）