馮盈盈30歲生日報喜 港大碩士畢業 考獲一級榮譽優等成績 (17:03)

前港姐冠軍馮盈盈昨天（10日）30歲生日，踏入3字頭的她在社交平台報喜：「我將會在下個月參加香港大學食品市場營銷及管理學碩士的畢業典禮，而且我還成功考獲了一級榮譽優等成績（Distinction），這真是一份令我驚喜萬分的生日禮物，因為我一直都希望自己能以最高的成績：一級榮譽碩士畢業。但我自從得知上一屆48位同學中，只有4人獲得Distinction後，我曾一度感到灰心，甚至想過放棄整個課程。」

馮盈盈感謝家人給予鼓勵和支持，還啟發她做人不應該純粹因為覺得自己做不到就放棄，亦不要給自己太多壓力，最重要是盡自己努力和責任，去面對一切挑戰。她寫道：「正所謂：無意於得，無所為失。這句話讓我學會了放下執着，以平常心去享受學習的過程。結果證明，只有真心投入，才能收獲喜出望外的成果。」

馮盈盈表示分享這件事，重點並不是在於她的成績，而是在求學過程中，她的一些經歷和感受。她表示作為公眾人物，重返校園讀書，少不免會受到無形壓力，而她相信，每一個人都想為自己目標而努力奮鬥，都想在過程之中取得最優異成績。但是，人在追逐目標的時候，總會押上全部期望和精神，因此要學懂平衡自己和量力而為。不要因為一時的成功與否，就為人生下定論。

最後她寫道：「人生旅程的每一個階段，都有新的開始和新希望。在此，我祝願所有孜孜不倦求學的同學們，都不要放棄自己的目標，和找到人生的意義和樂趣。」

（即時娛樂）