香港小B選舉｜才藝表演樣樣掂 熹熹愛MIRROR 跳姜濤《Master Class》 (18:09)

谷德昭（左圖）指其中一位小B新一，比MIRROR更忙；雲浩影（右下圖）表示小B的唱歌實力令她笑言自己被KO。（大會提供）

參賽的小B進行才藝表演，各有風格兼各具特色。（大會提供）

薛然熹（熹熹）表演跳舞，他跳了姜濤的《Master Class》，他直言自己喜歡男團MIRROR。（大會提供/資料圖片）

ViuTV全新節目《香港小B選舉》由谷德昭、沈殷怡（Shirley）和曾贊學（阿神）擔任主持，展開一個別開生面的「兒童選美會」。

今晚（11日）播出的一集，機智問答環節中，小B們的妙問妙答令Shirley開玩笑指：「係有生以嚟聽過最有趣，有史以嚟轉數最快，係我都追求唔到嘅境界。」

隨後的才藝表演，小B葉卓嵐（卓嵐）表演彈鋼琴，更彈奏一段自創音樂，評審們十分欣賞他的才華；表演魔術的霍曉澄（Monna）可愛到融化全場，笑言最想變手袋送給媽咪；薛然熹（熹熹）表演跳舞，他跳了姜濤的《Master Class》，他直言自己喜歡男團MIRROR，所以選擇這首歌，直率對答令評審們哭笑不得。

明晚（12日）播出的一集，多才多藝的加藤新一（新一）表演唱歌，其唱歌實力令評審之一的雲浩影（Cloud）笑言被KO：「佢年級輕輕，但係第時一定好多女仔會淪陷。」溫善晴（Eunice）和鄧善瑜（小善）表演跳舞；梁文凱（Kyle）表演「講笑話」。

谷德昭佩服香港父母：「係一個充滿競爭同好多比較嘅社會下，去養育小朋友係一件好勇敢嘅事嚟。為咗畀小朋友喺起跑線上，有個好啲嘅位置，畀佢哋學習好多嘢，都戥佢哋辛苦，好多嘢做。新一仲忙過MIRROR，不過佢係屬於享受咁樣生活嘅小朋友。」

（即時娛樂）