郭富城紅館個唱加開3場 親自作歌贈粉絲 身體檢查報告全Good (21:48)

郭富城（城城）相隔8年再踏紅館，將於8月13日至18日﹑20日至23日舉行《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》，今天（11日）舉行發布會，半百粉絲現身支持。

城城身穿黑色皮褸和戴黑超型格登場，表示相隔8年再踏紅館表演，感覺好夢幻，因做歌手很被動，亦不知可有歌迷願意再看自己演出，加上申請紅館並不容易，今次很開心第9次在紅館開騷。

城城每次紅館演唱會，無論舞台和舞蹈均為觀眾帶來驚喜，今次花半億炮製立體多元舞台，城城稱演唱會海報棄用「舞林」2字，因過去8次的演唱會已過去，今次他將化身ICONIC融入另一個舞林世界，讓大家看到不一樣的感覺。

海報中的羽毛，代表他像一隻鷹翺翔天際，放眼看世界和繼續不停學習，期待觀眾看到他不一樣的脫變。活動上，首播由世界頂級舞團Kinjaz排舞的演唱會主題曲《EXIT》，城城並透露為答謝歌迷30年的支持，親自作了一首廣東歌《您》在演唱會上獻給他們，並宣布加開8月24日、25日及27日三場，合共舉行13場紅館演唱會。

城城事後受訪，對於首10場優先訂票兩小時極速售馨，加開3場很開心，說：「因為欠飛債才加場，不過仍然不夠飛，會否有再加場空間？待大家集中13場先算，對我來說已很開心、很滿意，因為今次第9次踏紅館意義重大，表演方向和舞台有很大轉變，摒棄之前幾次四面台，今次做三面台，視覺效果更精彩，不同章節有不同變化，每部份都有一個舞台。」

說到今次製作費昂貴，城城指每次演出製作費都好貴，今次也不惜工本，Rundown也是全新，會重新演繹一些從未唱過的歌曲，他說：「之前重溫歌詞，有不同感受，可能因為自己成長了，同時亦勾起很多回憶。」問他會否提早閉關綵排？城城慶幸這2年做世界巡迴，狀態甚佳，機關設計會否受規限而減少？他說：「配合舞台為主，每個章節有不同舞台。（跳舞會否較以前還要多？）多少不重要，主要是內容和出來感覺。」

說到兩位女兒首次欣賞他紅館演出？城城透露兩位女兒到時現身撐爹哋，家人、太太和朋友都會來支持，又感謝太太體諒，說：「我一做演唱會就會很投入排舞，多謝太太體諒，期間會很少時間陪小朋友，之前已跟她們講，爹哋要專注排舞，未必陪到他們。（女兒到時會否上台？）應該不會上台，因每個章節都有特定方向同要表達的內容，所以無嘉賓。」

一向硬淨的城城預告在演唱會獻唱《您》時，可能會忍不住流淚，他說：「我一向很堅強，將汗水和淚水變成力量，不過有了自己家庭太太和小朋友後，人生有另一個轉變，可能變得更加感性都唔定，現在講起都想喊，身經百戰都驚忍不住。」

提到張學友和陳奕迅巡迴演唱相繼病倒，問城城會否格外小心身體？城城祝他們早日康復，自己亦會小心，一直有家庭醫生跟進其身體，早前他亦做了身體檢查，報告全Good，他說：「做演唱會又唱又跳，體力透支很大，今次有兩日休息，可以應付到。」

（即時娛樂）